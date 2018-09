Der Faszination des Sternenhimmels und der Geheimnisse um fremde Planeten und ferne Galaxien können sich nur wenige Menschen entziehen. In Schkeuditz haben sie seit 40 Jahren die Möglichkeit, auf wissenschaftlicher Grundlage ihr Wissen zu erweitern und in die Weiten des Weltraums zu blicken. Das Jubiläum der Sternwarte wurde am Sonnabend groß gefeiert.