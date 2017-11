Polizei soll in Schkeuditz präsent bleiben

Schkeuditz. In einem Bürgerforum in Schkeuditz will sich die Polizei Anfang nächsten Jahres den Fragen der Bürger stellen und gleichzeitig kriminalpräventiv beraten. Das bot der Leiter des Polizeireviers Leipzig-Nord, Axel Palitzsch, auf der jüngsten Stadtratssitzung nach seinem Bericht zur Kriminal-Lage in Schkeuditz an. Vielmehr aber, wie etwa die Wiedereinrichtung eines Reviers in Schkeuditz oder eine verstärkte Polizeipräsenz, konnte er den Stadträten nicht zusagen. Mehrfach betonte Palitzsch, dass es seit der Reform 2013 das Bestreben der Polizei sei, die Stärke im Streifendienst zu halten.

Die Gemeinde Schkeuditz befinde sich in einer gesegneten Lage, was die Anzahl der Kriminalfälle im Vergleich zu Leipzig betreffe. Dennoch sei jeder der 1950 in der Gemeinde Schkeuditz registrierten Fälle im vergangenen Jahr einer zu viel. Knapp 160 Delikte wurden im Vergleich zu 2015 zusätzlich registriert. Der Anteil der Diebstähle liege mit rund 800 Fällen bei etwa 41 Prozent. Etwa 930 Straftaten konnten aufgeklärt werden, was einer Quote von rund 47,5 Prozent entspricht. „Damit sind wir nicht zufrieden“, sagte Palitzsch.

Was für die Polizisten als zusätzliches Aufgabengebiet und zur abnehmenden Personaldecke – immerhin würden Beamte wegen Alters ausscheiden – hinzukäme, seien Großveranstaltungen. „Bei Legida waren insgesamt 50 000 Kräfte im Einsatz“, sagte Palitzsch. Dann sei Chemie Leipzig aufgestiegen und RB-Leipzig spiele nicht nur Bundesliga, sondern auch Champions-League. „Dann haben wir am Flughafen eine erhöhte Demo-Lage wegen im Zusammenhang mit Abschiebungen“, sagte der Revierleiter. Auch am Flughafen sei bei der Reform das Revier 2013 geschlossen worden und falle nun in die Zuständigkeit des Reviers Nord. „Es werden zwar 1000 zusätzliche Polizisten angekündigt, aber ich kann nur mit denen arbeiten, die da sind“, sagte Palitzsch.

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadt soll nun forciert werden. Außerdem sollen gemeinsame Streifen der Bürgerpolizisten mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes wiederbelebt werden. Derweil laufen auf kommunal- und landespolitischer Ebene die Bemühungen weiter, für Städte wie Schkeuditz oder auch Taucha wieder die Polizeireviere einzurichten. Nicht nur die Stadtoberhäupter beider Kommunen Rayk Bergner (CDU) und Tobias Meier (FDP) fordern das. In dieser Woche soll laut sächsischer Grünen-Fraktion im Landtag auch über deren Antrag abgestimmt werden. Die Bündnis-Grünen fordern die Einrichtung von 24-Stunden-besetzten Polizeirevieren in Taucha und Schkeuditz, so wie sie das für alle sächsischen Städte mit mehr als 10 000 Einwohnern fordern.

Von Roland Heinrich