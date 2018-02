Portground bildet Bundeswehr am Flughafen Leipzig/Halle aus und weiter

Kooperation am Airport

Der Flugzeugabfertiger Portground am Flughafen Leipzig/Halle und das Logistikbatallion der Bundeswehr haben eine Kooperation vereinbart. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, würde das Luftumschlagspersonal der Bundeswehr am Schkeuditzer Airport aus- und weitergebildet.