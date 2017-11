Schkeuditz. Die Lärmbelastung im Umfeld des Flughafens Leipzig/Halle ist zurückgegangen und die Entscheidung über die Zulassung nächtlicher Triebwerksprobeläufe im Freien lässt weiter auf sich warten – das sind zwei Kernaussagen im Bericht über die jüngste Sitzung der Fluglärmkommission (FLK). Außerdem erfuhr die LVZ, dass der Vertreter der Bürgerinitiative (BI) „Gegenlärm Schkeuditz“ sein Mandat für die Teilnahme an FLK-Sitzungen nicht mehr wahrnimmt und die Zukunft der BI ungewiss ist.

Obwohl die Anzahl der Flugbewegungen am Airport Leipzig/Halle laut FLK-Bericht um 6,8 Prozent zugenommen hat, hätte sich die Fluglärmsituation „nicht signifikant“ verändert. Die Anzahl der Fluglärmbeschwerden sei rückläufig. Einen Grund dafür sieht die FLK darin, dass die vom Flughafen eingeleiteten Beschleunigungsmaßnahmen beim Schallschutzprogramm Erfolg gezeigt hätten. „Noch offene Vorgänge sind überwiegend auf ausstehende Abstimmungen der Antragsteller mit den ausführenden Firmen zurückzuführen“, heißt es. Der FLK-Vorsitzende Manfred Heumos (64) sagte, dass sich auch die Modernisierung der DHL-Frachtflugmaschinen positiv auf die Lärmsituation auswirken würde.

An anderer Stelle wird im Bericht darauf verwiesen, dass sogar ein Rückgang der Lärmbelastung und damit der Anzahl der Betroffenen festzustellen sei. Für diese Aussage wurden die Berechnungen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie anlässlich der aktuellen Lärmkartierung nach EU-Umgebungsrichtlinie im Vergleich zu 2011 herangezogen. Mit dieser Feststellung konfrontiert, entringt sich dem Schkeuditzer Grünen-Stadtrat Oliver Gossel nur ein bitteres Lachen: „Die Anzahl der Flugbewegungen nehmen zu, wie kann es da leiser werden? Zu so einer Feststellung kann nur kommen, wer die Lärmbelastung nur theoretisch errechnet, aber nicht vor Ort mit Menschen spricht und den Lärm real selbst misst und hört.“

Gossel ist mit Fraktionskollegin Evelyn Hütel nicht nur im Stadtrat tätig, sondern beide sind auch Akteure in der BI „Gegenlärm Schkeuditz“, die mit dem Sprecher Peter Haferstroh einen Vertreter in der FLK hat – eigentlich. Am 1. November fehlte Haferstroh. „In der Kommission wird zwar ernsthaft diskutiert, doch wenn es um konkrete Maßnahmen geht, läuft man wie gegen eine Gummiwand. Dann heißt es immer, es geht nicht“, begründete Haferstroh seinen Ausstieg. Als Sprecher der BI sei er auch zurückgetreten. „Die Lage war und ist enttäuschend. Wir reiben uns für Leute auf, die gar nichts mehr wollen. Das muss ich mir mit 75 nicht antun. Zu unseren Sitzungen kommt keiner. Wenn es weitergeht, wonach es aber nicht aussieht, beteilige ich mich, aber nicht als Sprecher.“ Ob und wie es weitergeht, soll nun laut Gossel in einer Beratung mit den verbliebenen Mitstreitern diskutiert werden.

Zum Antrag des Flughafens, in Ausnahmefällen nachts auch außerhalb der Halle Triebwerksprobeläufe durchführen zu dürfen, gibt es weiterhin keine Entscheidung. „Das zieht sich noch circa ein Jahr hin. Der Flughafen muss jetzt noch auf die Umwelt bezogene Unterlagen nachreichen“, sagte Heumos. Bezüglich vereinzelter nächtlicher Flüge der besonders lauten Turboprop-Maschinen wolle die FLK das Gespräch mit Unternehmen und der Bundeswehr suchen, um zu erfahren, wie es mit diesen Flügen weitergeht. Ein anderes Thema im Bericht: das Kerosinablassen im Luftraum. Dazu sei es in Mitteldeutschland und Bayern vier Mal in diesem Jahr gekommen. „Der Großraum Leipzig-Halle war davon nicht betroffen“, sagte Heumos.

Der komplette Bericht soll bis spätestens Mitte nächster Woche im Internet unter www.verkehr.sachsen.de/9084.html abrufbar sein.

Von Olaf Barth