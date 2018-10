Schkeuditz

„In unserem bisherigen Stammsitz in der Halleschen Straße sowie im angemieteten Standort in der Bahnhofstraße stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenzen. Und beide Standorte passten auch nicht mehr zu unseren Anforderungen“, erklärt Firmenchef Markus Kübler, der dem Familienunternehmen bereits in sechster Generation vorsteht. Schon seit längerem hatte sich die Firma mit einigen Hindernissen nach einem neuen Standort in der Flughafenstadt umgesehen. Dann klappte es mit einem rund 3400 Quadratmeter großem Grundstück in der Edisonstraße 20, das man vom künftigen Nachbarn, den Stadtwerken Schkeuditz, abkaufen konnte. Im Juni dieses Jahres erfolgte der Baustart, im Dezember ist der Umzug geplant. Dann werden die beiden bisherigen Standorte aufgegeben.

Auch zwei Elektro-Parkplätze gibt es

„Hier in der neuen Halle, die auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist, können an den Arbeitsplätzen die logistischen Prozesse viel besser ablaufen. Die Lkw können dank der Raumhöhe mit dem Gabelstapler be- und entladen werden. Das war bisher schwierig. Außerdem können die Fahrzeuge problemlos in die Werkstatt einfahren. Und die Hubwagen können auf ebenem Untergrund sicher die Gitterboxen mit den Sitzen transportieren“, beschreibt Kübler voll Vorfreude einige der Vorteile. Doch nicht nur deshalb freuen sich mit ihm auch die 14 Mitarbeiter auf den bevorstehenden Umzug. Wie der 43-Jährige weiter erklärt, steht der Belegschaft künftig ein großzügiger Aufenthaltsraum mit voll ausgestatteter Küche zur Verfügung. Und wer künftig mit einem E-Mobil auf Arbeit kommt, findet dann zwei Elektro-Parkplätze vor. „Das haben wir gleich mit eingeplant. Der Bedarf wird früher oder später zunehmen, dann wollen wir den neuen Parkplatz nicht gleich wieder aufreißen müssen“, so Kübler.

Waschanlage für Faltenbalge

Das Unternehmen, das auch als Ausbildungsbetrieb fungiert, verfügt über eine Autosattlerei und produziert Faltenbalge für Straßenbahnen sowie Betriebsmittel für Porsche. Die Auftragsbücher sind voll, sagt Kübler. Außerdem werden Sitze für Straßenbahnen bezogen sowie gebrauchte Faltenbalge repariert und aufgearbeitet. Für die hat das Unternehmen dann in der neuen Halle auch eine eigene Waschanlage, denn die zugeschickte Altware ist naturgemäß alles andere als sauber.

„So ein Vorhaben ist schon etwas Großes, was man einige Jahre plant. Umso mehr freuen wir uns, dass die von der Kohren-Sahliser Firma Consass verrichteten Bauarbeiten sehr gut verlaufen und alles im Kosten- und Zeitplan liegt“, erklärt Kübler. In der 1000 Quadratmeter großen Halle könnten die Arbeitsprozesse optimiert und die Kapazität an den gewachsenen Bedarf angepasst werden. Dafür werden an dem Standort 1,1 Millionen Euro investiert. Weil es sich um produzierendes Gewerbe handelt, so Kübler, wurden dem Unternehmen auch beantragte Fördermittel zugesprochen.

Von Olaf Barth