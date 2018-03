Schkeuditz: Hündin beißt Frau und Kind vor Schnellrestaurant

Schkeuditz. Eine vier Jahre alte Boxer-Mischlings-Hündin hat vor einem Schnellrestaurant in Schkeuditz einen Neunjährigen und eine 54 Jahre alte Frau angegriffen und gebissen. Wie die Polizei mitteilte, fügte das Tier der Frau am Sonntag so schwere Verletzungen zu, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Neunjährige erlitt oberflächliche Verletzungen am Bein.

Die 35-jährige Besitzerin des Tieres hatte den Hund vor dem Restaurant angebunden und war etwas essen gegangen. Den Rettungskräften erklärte sie, dass die Hündin noch nie jemanden gebissen habe. Laut Polizei versuchte das Tier während des laufenden Einsatzes, auch noch auf vorbeilaufende Kinder und Jugendliche loszugehen.

Von LVZ