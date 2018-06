Schkeuditz

Das regelmäßig stattfindende Planspiel Kommunalpolitik bescherte der Stadtratssitzung am Donnerstagabend in Schkeuditz reichlich Publikum. Zu den etwa 30 Schülern der Lessing-Oberschule gesellten sich außerdem noch Kandidaten, die sich für eine ehrenamtliche Schöffentätigkeit bereiterklärt hatten sowie Gymnasiastinnen, die vor den Stadträten ein für Schkeuditz drittes Stolpersteinprojekt vorstellten. Schon am Mittwoch sollen vier weitere Gedenksteine für NS-Opfer verlegt werden.

„Dankenswerterweise haben sich 13 Bürger für die Schöffentätigkeit bereiterklärt. Wir haben uns nach einer Sozialauswahl für neun Personen entschieden“, erklärte Ordnungsamtschef Michael Winiecki. In geheimer Wahl entschieden sich die Räte für die Kandidaten und beschlossen dann, dass deren Wahl angenommen wurde.

Anschließend ging es um die Verwendung von Investitionspauschalen in Höhe von insgesamt gut 700 000 Euro. Der Kita-Anbau in Dölzig, der geplante Kita-Neubau in der Kernstadt, die Verbreiterung der Goethestraße im oberen Abschnitt, die Sanierung der Glesiener Turnhalle sowie Ausrüstung für die Feuerwehr, der Bau der Dölziger Straße Hasenheide und eine Telefonanlage in der Grundschule Glesien sollen damit finanziert oder teilfinanziert werden. Einstimmig beschlossen die Stadträte außerdem, dass für die Hasenheide in Dölzig noch einmal 30 000 Euro, für einen Heißasphalt-Thermobehälter für den Technischen Service 20 000 Euro und für einen Sonnenschutz an den Dachfenstern der Stadtbibliothek knapp 40 000 Euro außerplanmäßig ausgegeben werden sollen. Das Geld stamme aus den – dank der Invest-Pauschalen frei werdenden – Eigenmitteln.

Für die noch anwesenden Schülerinnen und Schüler ging es leider ohne Diskussion und leider auch ohne Erklärung zu den Beschlüssen weiter: Einstimmig wurde am alten Gymnasium in Papitz ein neuer Standort der Sirene beschlossen. Ein Erbbaurechtspachtvertrag für den Imbiss an der Wolteritzer Badestelle wurde ebenfalls einstimmig befürwortet. Gegen 20 Uhr verließen die Schülerinnen und Schüler den Saal.

Diskutiert wurde dann zum Aufstellungsbeschluss eines neuen Straßenbebauungsplanes. Er hängt eng mit dem Ausbau der Mühlstraße zusammen. Wie berichtet, soll dieser 2019 passieren. „Die Einmündung in die Mühlstraße am Markt wird nur provisorisch hergestellt und soll in einem zweiten Bauabschnitt ausgebaut werden“, gab Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) jetzt neue Informationen preis. Plan ist, die Einmündung zu verbreitern. Dafür aber muss das Grundstück Markt 15 erworben werden. „Wir haben mit dem Besitzer mehrere Gespräche mit Kaufabsichten geführt. Doch die Preisvorstellungen sind weit entfernt von unseren“, sagte Bergner. Der Aufstellungsbeschluss schafft nun neue Fakten. „Ist der Beschluss nicht der erste Schritt zur Enteignung?“, fragte Grünen-Stadträtin Evelyn Hütel, nachdem sie das allgemeine Bestreben, Lkw-Verkehr gerade dort wegbekommen und jetzt die Straße verbreitern zu wollen, als konträr ansah. „Wir haben aber nicht das Ziel, zu enteignen.“ Dennoch sind nun bauliche Maßnahmen, die genehmigungspflichtig sind, nicht mehr möglich, da auch eine Veränderungssperre für das Areal beschlossen wurde.

Von Roland Heinrich