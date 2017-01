In diesem Jahr wird in Schkeuditz der Oberbürgermeister gewählt. Spätestens am 17. April bis 18 Uhr müssen die letzten Kandidaten-Vorschläge abgegeben werden. Gut dreieinhalb Monate vor diesem Termin aber gibt es weit und breit noch keinen Bewerber für die Wahl am 14. Mai.