An den Papitzer Lachen in Schkeuditz haben Mitarbeiter von DHL und vom Staatsbetrieb Sachsenforst am Freitag in die Zukunft investiert. Sie brachten rund 250 Kilogramm Eicheln in die Erde. Aus dem Saatgut sollen in ein paar Jahren rund 8000 Bäume geworden sein.