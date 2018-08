Schkeuditz.Vor zehn Jahren entstand bei der Kreisreform auch der Landkreis Nordsachsen. Zu ihm gehören auch die beiden Städte Schkeuditz und Taucha. LVZ.de sprach mit beiden Stadtoberhäuptern über Stärken, Schwächen und Zukunftsaussichten dieses Landkreises. Heute: der Schkeuditzer Bürgermeister Rayk Bergner (CDU). Der 48-Jährige hat von August 2007 bis Juli 2018 als Pressesprecher im Landkreis Nordsachsen gearbeitet.

Seit Sachsens Gebietsreform vor zehn Jahren gibt es den „Bananenkreis“, wie der Landkreis Nordachsen oft genannt wird. Ein Grund zum Feiern?

Herzlichen Glückwunsch Nordsachsen! Ich finde, es ist kein Grund zum Feiern, aber auch kein Grund, Trübsal zu blasen. Es war eine politische Entscheidung im Rahmen der Kreisgebiets- und Funktionalreform in Sachsen. Ob der Spareffekt eintrat? Fragezeichen! Zumindest war die Reform gut vorbereitet und Thüringer Ereignisse blieben uns Sachsen erspart.

Aus Schkeuditzer Sicht ist die geografische Lage im Landkreis nicht entscheidend, auch wenn die Ferne zur Kreisstadt Torgau fahrtechnisch Nachteile mit sich bringt. Entscheidend sind die Eigenständigkeit der Stadt und die Zusammenarbeit der Kommunen im Landkreis untereinander und mit der Kreisverwaltung. Alternativ wäre wohl die Eingemeindung nach Leipzig gewesen. Die Erfahrungen der nach Leipzig eingemeindeten Kommunen lassen unseren Weg nach Nordsachsen als glücklicher erscheinen.

Größenzuschnitt von Schkeuditz erlaubt bürgernahe Verwaltung

Fanden Sie das Ergebnis des Flächenzuschnitts damals glücklich? Oder hätten Sie andere Ideen bevorzugt?

So viele Möglichkeiten, die überlegenswert waren, gab es ja gar nicht. Trotzdem kann ich mich noch gut daran erinnern, wie damals vor und hinter den Kulissen um die Gebietszuschnitte gerungen wurde. Wenn ich ehrlich bin, habe ich seinerzeit den Großkreis gemeinsam mit dem Landkreis Leipzig favorisiert. Aus heutiger Sicht bin ich sehr froh, dass es den Kreis um Leipzig herum in dieser Form nicht gibt.

Warum?

In der Lage zwischen Landesgrenze und Großstadt Leipzig ist ein anderer Flächenzuschnitt nicht glücklicher. Entscheidend für Schkeuditz ist, dass mit diesem Zuschnitt eine Stadtgröße gefunden wurde, die eine vernünftige wirtschaftliche und städtische Entwicklung ermöglicht. Mit der Zusammenfassung von Schkeuditz mit den Gemeinden Dölzig, Radefeld und Glesien ist eine Einheit entstanden, die uns alle Facetten des städtischen Lebens ermöglicht und dabei trotz der flächenmäßigen Größe eine bürgernahe Verwaltung in der Stadt ermöglicht.

Auch die ehemals eigenständigen Gemeinden kennen inzwischen die Vorzüge dieser Gebietsreform. Sie sind in der Großen Kreisstadt Schkeuditz integriert und können dennoch ihre eigenen Identitäten pflegen. Mit den Erholungsmöglichkeiten am Schladitzer See und den kulturellen und sportlichen Angeboten in den Ortsteilen wird sich dieser Prozess noch beschleunigen.

Mir ist Sichtweise des Landkreises vertraut

Als Pressesprecher der Landkreisverwaltung haben Sie viele Jahre die Entwicklung des Landkreises mit verfolgt und mitgestaltet und auch die Sichtweise des Landkreises kommuniziert. Ist das jetzt für Sie als Oberbürgermeister eher ein Vorteil oder ein Nachteil?

Es war eine sehr interessante, lehrreiche und schöne Zeit im Landratsamt. Ich sehe es als Vorteil, denn bei meiner Arbeit habe ich nebenbei viel in und über den Landkreis, die Kommunen und auch die Menschen kennengelernt. So sind mir die Themen und die Sichtweise des Landkreises vertraut. Viele Herausforderung haben Landkreis, Städte und Gemeinden gemeinsam als Aufgabe. Ich kenne viele Bearbeiter und Entscheider, das hilft mir schon in der täglichen Arbeit. Da ist schnell mal zum Hörer gegriffen, was nicht bedeutet, dass es Gefälligkeitsentscheidungen gibt. Vor allem kenne ich dadurch auch die Kollegen in den Kommunen mit ihren Sichtweisen. Das hilft über den eigenen Tellerrand zu schauen, Probleme gemeinsam zu besprechen und so Schkeuditz erfolgreich im Landkreis agieren zu lassen.

Wie hat der Perspektivwechsel Ihre Sicht auf den Landkreis Nordsachsen geändert und was sehen Sie jetzt anders als noch vor Ihrer Wahl zum OBM?

Meine Sicht auf den Landkreis hat sich nicht großartig geändert. Ich denke, man muss versuchen, sich ein realistisches Bild über die „kommunale Familie“ in Gänze zu machen. Doch das gelingt mir, glaube ich, recht gut, denn den Perspektivwechsel vollzog ich ja in den Jahren schon immer – als Stadtrat, Ortschaftsrat und nun als Oberbürgermeister seit schon wieder einem Jahr.

Verwaltungskreise bilden keine Identitäten

Welche positiven und negativen Erfahrungen haben Sie nun im Rathaus mit dem Kreisgebilde beziehungsweise mit der Kreisverwaltung gemacht?

Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis ist gut und vertrauensvoll, was nicht bedeutet, dass ich mich über einzelne Entscheidungen nicht ärgere. Auch als Stadt wird man mit bürokratischen Hürden konfrontiert, die in der Sache nicht helfen. Hier wünschte ich mir mehr persönliche Entscheidungsfreude im Sinne der Städte und Gemeinden sowie Mut zum Ermessen, statt Absicherung der eigenen Meinung.

Die Schkeuditzer werden seit der Gebietsreform von Torgau regiert. Haben Sie das Gefühl, dass sie sich als „Nordsachen“ fühlen und mit dem Landkreis identifizieren?

Auch mit den Kreissitzen in Leipzig und Delitzsch waren Schkeuditzer immer Schkeuditzer und nichts anderes. Jetzt haben wir noch Schkeuditzer die auch Dölziger, Wolteritzer oder Ennewitzer sind. Ich glaube nicht, dass Verwaltungskreise Identitäten bilden.

Wo hat dieser Landkreis seine Stärken, wo seine Schwächen?

Ich kann, so viel vorweg, jedem nur ans Herz legen, diesen Landkreis in seiner ganzen Bandbreite kennenzulernen. Ich weiß, wovon ich spreche. Die Stärken des Landkreises sind seine große Vielfalt und Möglichkeiten zum Leben. Die geschichtliche Bedeutung und das Stadtbild der Renaissancestadt Torgau, die Hubertusburg Wermsdorf, das Barockschloss Delitzsch, die Dübener Heide, Oschatz mit seinem tollen Park, der Wilde Robert, und, und, und. Alles sehenswerte Orte mit netten Menschen.

Mit Kyhnaer Spargel und Krostitzer Bier kommen auch bekannte regionale Produkte aus unserem Landkreis. Die Schwächen des Kreises liegen sicherlich in der zum Teil schwachen Infrastruktur des ländlichen Raumes und der damit verbundenen Bevölkerungsentwicklung. Die großen Landkreise in Deutschland haben alle unterschiedlich entwickelte Regionen. Das verlangt zugleich auch ein solidarisches Herangehen mit den entlegeneren Orten.

Bei Präsenz noch Nachholbedarf für Bürgernähe

Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht das großstadtnahe Schkeuditz in diesem bis nach Torgau und Oschatz reichenden Flächenkreis?

Ich glaube, der Landrat ist nicht böse, dass Schkeuditz zu Nordsachsen gehört. Das sehe ich persönlich übrigens auch so. Schkeuditz gehört zu den wirtschaftlich stärksten Kommunen in Sachsen, was auch dem Landkreis hilft. Wir sind gemeinsam mit Rackwitz, Krostitz und Taucha direkte Nachbarn von Leipzig und damit auch die Naht zwischen Landkreis Nordsachsen und Stadt Leipzig.

Welche Vorteile sehen Sie, Bestandteil dieses Landkreises zu sein, welche Nachteile?

Der Vorteil ist, sich als eigenständige Kommune gut entwickeln zu können. Als Nachteil empfinde ich die noch zu geringe Präsenz von Einrichtungen des Landkreises vor Ort. Diese sind in den ehemaligen Kreisstädten etabliert. Hier sehe ich Nachholbedarf für Bürgernähe und investorenfreundliches Handeln des Kreises im Mittelzentrum Schkeuditz. Doch ich weiß, dass es hier Überlegungen gibt, in die ich große Erwartungen setze. Manches wird sich mit der voranschreitenden Digitalisierung sicher auch ergeben.

Kämpfe weiter um vollwertiges Polizeirevier

Der Freistaat und der Landkreis Nordsachsen betreiben im Ortsteil Dölzig jeweils Einrichtungen für Flüchtlinge. Was bedeutet das nach wie vor für das Dorf und Schkeuditz?

Das Thema Asyl beschäftigt das Land – auch uns als Schkeuditz. Sowohl für Dölzig als auch für Schkeuditz insgesamt bedeutet dies eine große Herausforderung, so viele Menschen in einem ständigen kurzen Wechsel in der Stadt zu haben. Für mich sind beide Einrichtungen, der Flughafen und die geografische Lage an den Autobahnen das Argument, mit dem ich mich vehement bei der Staatsregierung für die Wiedereröffnung eines vollwertigen Polizeireviers in Schkeuditz einsetze. Hier werde ich auch nicht lockerlassen und immer wieder Handlungsbedarf anmahnen. Seitens des Freistaates und des zuständigen Ministeriums wünschte ich mir dabei eine noch engere Zusammenarbeit, Absprache und Informationspolitik. Hier hapert es schon manchmal.

Die Interessen- und Problemlagen von Taucha und Schkeuditz dürften aufgrund der Nachbarschaft zu Leipzig und den sich daraus ergebenden engen strukturellen Verflechtungen mit der Messestadt oft etwas anders gelagert sein, als die der meisten anderen Kommunen im Landkreis. Wie verschafft sich da Schkeuditz in der Verwaltung und im Kreistag Gehör?

Nun, im Kreistag sitzen fraktionsübergreifend einige Schkeuditzer. Und im kommenden Jahr sind wieder Kommunalwahlen, mit der Chance, diese Präsenz noch zu erhöhen. Dies erfordert jedoch eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. Darüber hinaus sind sich die Landkreisverwaltung und der Kreistag über die Lage und Bedeutung dieser Nachbarschaft bewusst. Sie arbeiten selbst in verschiedenen Arbeitsgruppen mit Leipzig zusammen. Dadurch finden wir in dieser Beziehung immer Gehör.

Enge Zusammenarbeit mit Taucha

Gibt es Absprachen oder abgestimmtes Vorgehen mit Tauchaer Rathaus-Kollegen und/oder Kommunalpolitikern?

Zunächst einmal gibt es einen hervorragenden Kontakt zu allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Landkreises mit regelmäßigen Beratungen, in denen offen anstehende Themen besprochen werden. Zudem ist es kein Geheimnis, dass ich sehr viel Wert auf eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit meinem Kollegen Tobias Meier in Taucha, sowie allen anderen Nachbarn der Stadt Schkeuditz lege. Hierbei gibt es in den Köpfen übrigens keine Landes- oder Kreisgrenzen.

Wie sehen Sie angesichts der demografischen Entwicklung die Zukunft des Landkreises?

Die demografische Entwicklung des Landkreises ist eine große Herausforderung und verläuft in den Regionen sichtbar gegenläufig. Dazu hat der Landkreis vom Leibniz-Institut eine Demografie-Studie für Nordsachsen erstellen lassen. Die gewonnenen Daten und Erkenntnisse nutzt der Landkreis nun, um Zukunftsszenarien für Nordsachsen zu entwickeln und den Landkreis optimal aufzustellen. Auch das ist ein Thema, bei dem Kreis, Städte und Gemeinden nur gemeinsam agieren können und müssen.

Welche Probleme im Landkreis müssten aus Ihrer Sicht als nächstes gelöst werden?

Diese Frage stellen Sie lieber dem Landrat. Ein wichtiges gemeinsames Thema ist aber der ÖPNV und dessen Weiterentwicklung. Und ich denke, auch wenn Schkeuditz Breitband in Eigenregie ausgebaut hat, dass dies eines der zentralen Themen derzeit ist. Ein Dauerthema ist sicher auch die Straßeninfrastruktur.

Stadt von Lärm mehrfach betroffen

In welchen Themenbereichen steht der Landkreis gut da?

Die wirtschaftliche Entwicklung im Ballungsbereich von Leipzig ist für Nordsachsen ein Segen. Sehr gute Ansätze gibt es im touristischen Bereich – Dübener Heide und Mühlenregion, die weiter ausgebaut werden können.

Die wirtschaftliche Entwicklung bringt neben Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen auch Belastungen mit sich, siehe Fluglärm und Lkw-Verkehr. Sieht die Stadt Möglichkeiten, wie bei diesen Problemen der Landkreis helfen kann?

Neben Flug- gibt es in Schkeuditz auch Straßen- und Bahnlärm. Wir sind mehrfach betroffen, doch anderen Kommunen in der Region geht es ähnlich. Von daher ist auch der Landkreis interessiert und im Rahmen der Zuständigkeit in der Pflicht, dass unnötige Lärmemissionen möglichst vermieden werden. Als Gesellschafter am Flughafen bringt er sich mit Schkeuditz ein, dass die vorgeschriebenen Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt werden.

Auch der Freistaat als Mehrheitsgesellschafter am Flughafen muss ein Interesse an der Lärmentlastung der Schkeuditzer haben. Wichtig ist, den ÖPNV weiter zu entwickeln, damit er mehr genutzt, Verkehrsinfrastruktur zeitgemäß ausgebaut und auch mal zum Rad gegriffen wird, um Fahrzeugemission zu vermindern. Gerade jetzt haben Landkreis und Stadtverwaltung ein Konzept für zwei Stadtbuslinien erarbeit. Was den Schwerlastverkehr betrifft, so wird es auch künftig mehrere Staats- und Bundesstraßen durchs Stadtgebiet geben. Hier gilt es, nach Möglichkeiten der Erleichterung zu suchen.

Was wünscht der Schkeuditzer Oberbürgermeister dem Landkreis in den nächsten zehn Jahren?

Eine gemeinsame gute Entwicklung, von der in erster Linie unsere Bürgerinnen und Bürger profitieren. Denn dies, und das muss man sich immer vor Augen halten, ist unsere vordergründige Aufgabe.

Weitere Gebietsreform nicht in Sicht

Wie lange wird es den Landkreis in diesem Flächenzuschnitt noch geben – bis zur nächsten Gebietsreform, wann immer die sein wird? Oder anders gefragt: Wie stabil ist dieses von Politikern erdachte Gebilde?

Ich denke, sehr lange. Ich bin mir sicher, dass keiner mehr über eine weitere Kreisgebietsreform nachdenkt. Wichtiger sind in meinen Augen die Kooperationen der Gebietskörperschaften. Hier gab und gibt es ja bereits freiwillige Zusammenschlüsse von Kommunen und ich denke, dass es in den kommenden Jahren weitere geben wird. Auch das Thema interkommunale Zusammenarbeit wird in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen.

Welche Themen oder Vorhaben möchten Sie in den nächsten Wochen und Monaten für die Entwicklung in der Flughafenstadt angehen, voranbringen oder abschließen?

Einer dynamischen Stadt wie Schkeuditz gehen die Themen nicht aus. Und das ist gut so. Derzeit sind wir mitten in der Haushaltserstellung, der Entwurf ist fertig. Auch in den nächsten Jahren wollen wir viele Investitionen stemmen. Themen sind unter anderem die Bereitstellung von Kindereinrichtungen für eine wachsende Stadt, die Verbesserung von Straßen, Wegen und nicht zuletzt Radwegen. Besonders freue ich mich über den Bau des lang ersehnten Radwegs zwischen Modelwitzer Brücke und Luppedamm. In Kürze wird mit dem Bau begonnen. Weitere Aufgaben sind die Bereitstellung von Wohnungen aller Art, die Betreuung von Investoren und dabei immer ein offenes Ohr für die Bürgerschaft zu haben.

Was möchte der Rathauschef den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ans Herz legen oder sich von ihnen wünschen?

Schkeuditzer, seid stolz auf eure Stadt und packt mit an. Jeder, der sich engagiert, hilft, unsere Stadt lebenswerter zu machen.

Von Olaf Barth