Schkeuditz. Am 12. Oktober 1976 war Angelika Diedrich nicht zuletzt auch wegen des zur Verfügung stehenden Krippenplatzes nach Schkeuditz gezogen. Zwei Tage später trat sie die Stelle als Leiterin der Schkeuditzer Stadtbibliothek an und füllte diese 40 Jahre und vier Monate aus. Am Dienstag nun übergab die 63-Jährige den Leitungsposten an Meike Jäger. Die 30-jährige studierte Bibliothekarin hatte sich in einer engeren Auswahl von 18 Bewerbern durchgesetzt.

Anlässlich des offiziellen Abschieds der alten und der Begrüßung der neuen Leiterin waren Bürgermeister Lothar Dornbusch (FW) und Hauptamtsleiterin Carola Zenker gleich mit zwei großen Blumensträußen gekommen. „Ich war als Kind schon Leserin bei Frau Diedrich. Sie hat die Bibliotheksarbeit in Schkeuditz geprägt. Unter ihrer fachlichen Begleitung vollzog sich 1994 auch der Umzug der Bibliothek in dieses neue Gebäude in der Bahnhofstraße 9. Das, was wir hier heute haben, ist wesentlich ihr Verdienst, ihr Werk. Wir werden sie vermissen“, fand Zenker (56) anerkennende Worte für Diedrichs Arbeit.

Die künftige Pensionärin hatte in den vergangenen fünf Wochen ihre Nachfolgerin eingearbeitet und ist begeistert: „Ich gebe die Bibliothek in gute Hände. Wir haben eine kompetente Nachfolgerin gefunden.“ Diedrich will sich nun mehr ihren zwei Enkeln widmen und in einem Volkshochschulkurs französisch lernen. Auch ehrenamtlich bleibt sie tätig. Im Dezember wurde sie vom Kulturkreis als Nachfolgerin von Rita Haferkorn zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Der neuen Leiterin ist die Freude über ihre Aufgabe anzusehen. Sie kommt von der Anhaltischen Landesbibliothek Dessau und hatte ihr Metier in Köln und Leipzig studiert. „Ich hatte mich hoffnungsvoll auf die einladende Ausschreibung beworben und freue mich, dass es geklappt hat, Das ist ein wunderbarer Bestand, eine wunderbare Lage. Ich bin sehr dankbar, dass ich das hier übernehmen darf“, erzählt sie mit einem strahlenden Lächeln. Sie ist künftig die Herrin über 38 000 Bücher und andere Medien, inklusive des Bestandes in den Ortsteilbibliotheken Dölzig, Radefeld und Glesien. Jäger will Kontinuität waren, das Bewährte weiterführen, aber auch eigene Akzente setzen. Die „Institution“ Bücherstammtisch wird es weiterhin geben, ebenso Lesungen. Jäger: „Beim Thema IT möchte ich in der ansonsten mit digitaler Technik schon gut ausgestatteten Bibliothek künftig auch W-LAN anbieten können.“ Zenker ergänzt: „Wir werden ein neues Konzept auf- und im Stadtrat vorstellen. Darin geht es um den Stellenwert der Bibliothek auch als Kommunikations- und Veranstaltungsort, ihre Arbeit, um die Zielgruppen und die Finanzierung.“

Die Verwaltung steht auch künftig zur Bibliothek, versicherte Dornbusch: „Eine Bibliothek gehört in die Stadt.“ Dank der Förderung durch den Kulturraum Leipziger Raum könne jährlich der Bestand aktualisiert werden. Voriges Jahr standen für Neuanschaffungen 31 000 Euro zur Verfügung, dieses Jahr sind es knapp 29 000 Euro. Rund 1200 angemeldete Leser habe die Bibliothek, die Besucherzahl sei aber um ein Vielfaches höher. Dass sich deren Kommen auch weiterhin lohnt, dafür will nun Meike Jäger sorgen.

Von Olaf Barth