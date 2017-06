Schkeuditz. Mit einer Festveranstaltung begannen am Freitagabend im Kulturhaus Sonne die Feierlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Schkeuditz.

150 Jahre ist die Wehr jetzt alt. Davon erlebte Rudolf Haupt immerhin 61 Jahre als Kamerad mit – erst aktiv, danach bis heute in der Ehrenabteilung. Auch sein Vater, erzählte der 80-Jährige, sei ein sehr engagierter Feuerwehrmann gewesen. „Heute freue ich mich aber vor allem über die erstarkte Jugendwehr, die die Zukunft einer einsatzbereiten Feuerwehr ist“, sagte der Senior. Die Kameraden der Partnerwehr aus Östringen waren wie alle anderen Gäste befreundeter Wehren wie zum Beispiel aus Leipzig, Leuna, Ermlitz, Großkugel mit dabei. Die Östringener allerdings waren die ersten, die 1990 nach der Wende den Schkeuditzern einen Gerätewagen als Geschenk überlassen hatten.

Viele Schkeuditzer und Gäste ließen sich am Sonnabend bei der großen Jubiläumsfeier das Spektakel einer Höhenrettung nicht entgehen. Bei der zeigten die Schkeuditzer Feuerwehrleute eindrucksvoll ihr Können und unterstrichen, dass die Kameraden frei von Höhenangst sein müssen. Aus 25 Meter Höhe ließen sich einige an einem 200 Meter langen Tragseil ab. Da bei dieser Vorstellung natürlich niemand in echt gerettet werden musste, wurde statt dessen aus großer Höhe den Kindern eine Überraschung mitgebracht. Höhenretter und Jugendwart Kai Graßhof ließ Süßigkeiten von oben regnen.

Das war zwar ein eindrucksvoller, aber nicht der einzige Höhepunkt des Tages. Mit einer „Modenschau“ zeigten die Männer der Wehr als Models die verschiedenen Anzüge, die ja nach Rettungseinsatz von den Spezialkräften übergestreift werden müssen. Aber auch ein brennendes Auto, in dem Fall ein in Brand gesetzter Trabant, wurde gelöscht. Natürlich kam bei dieser Jubiläumsfeier auch die Historie nicht zu kurz. Feuerwehrfahrzeuge von anno dazumal waren in der abgesperrten Teichstraße aufgestellt worden und luden ein, die alte historische Technik genauer zu betrachten. Besucher konnten einsteigen oder aufsitzen und auch mal die historische Alarmglocke läuten. Weiterhin amüsierten sich die Besucher mit ihren Kindern an zahlreichen Mitmach-Stationen. Das beliebte Dosenspritzen war genauso dabei wie das Kinderkarussell und die Hüpfburg. Eine kleine Zauberschau sorgte für weitere Unterhaltung.

Die Partner der Feuerwehr von THW, Polizei und DRK zeigten ebenfalls ihre Technik beziehungsweise standen zur Verfügung, um das Fest abzusichern. Zum Abschluss des Tages wurde für alle Schkeuditzer das Straßenbahndepot für die große Party mit Live-Musik bis in die frühen Morgenstunden geöffnet.

Von Michael Strohmeyer