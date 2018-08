Rackwitz

Hintergrund ist eine aktuelle Beprobung des Gewässers am Donnerstag, dem 9. August. Demnach erfülle der Schladitzer See die Anforderungen der Sächsischen Badegewässerverordnung. Zudem seien dem Gesundheitsamt auch „keine Blaualgen-Vorkommen an Stränden der offiziellen Badegewässer im Landkreis bekannt“, so die Behörde weiter. Die Sichttiefe im Schladitzer See liege derzeit bei drei Metern.

Für ganz Nordsachsen gilt: Trotz Hitzeperiode der letzten Wochen ist die Qualität aller Badegewässer „aktuell ausgezeichnet“, so das Landratsamt weiter. Das Gesundheitsamt überprüfe regelmäßig die Qualität der offiziellen Badegewässer und habe bislang keine Nutzungseinschränkungen verfügen müssen.

Von LVZ