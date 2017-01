Dölzig. In der Dölziger Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in der Westringstraße hat es in der Nacht zum Montag eine Schlägerei gegeben. Gegen 1.30 Uhr gerieten zwei Bewohner (20 und 25 Jahre) wegen einer Frau aneinander. Ein 57-jähriger Wachmann konnte anfangs schlichten, doch später kam eine weitere weibliche Person hinzu, die sich mit einem der Männer sofort in den „Haaren“ hatte. Binnen Kurzem waren unter großen Geschrei zwölf Personen in einer unübersichtlich werdenden Situation auf dem Gang zugegen. Die beiden anfangs erwähnten Männer schlugen nun aufeinander ein. Kollegen des Wachmanns trennten die im Gesicht verletzten „Kampfhähne“. Die Polizei übernahm die Ermittlungen, woraufhin wieder Ruhe einkehrte.

Von lvz