Schkeuditz. Per Stadtratsbeschluss hat die Stadt Schkeuditz noch Ende letzten Jahres ein Grundstück neben dem Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in der Edisonstraße erworben. „Wir haben unser Vorkaufsrecht wahrgenommen“, hatte Oberbürgermeister Jörg Enke (Freie Wähler) erklärt. Dies sei möglich gewesen, weil sich das betreffende Grundstück innerhalb des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nord“ zwischen dem BSZ und dem als Brandhaus bezeichneten leer stehenden Wohnblock befindet. Letzteres Gebäude stand zwei Mal in Flammen und war zuletzt als mögliche Unterbringung für Flüchtlinge vom Landkreis Nordsachsen ins Visier genommen worden. Das Gebäude ist für das Landratsamt inzwischen allerdings nicht mehr von Interesse (die LVZ berichtete) und auch nicht Bestandteil der jüngsten Schkeuditzer Erwerbung.

Die gut 1500 Quadratmeter große Freifläche östlich des BSZ ist im Bebauungsplan teilweise als Sondergebiet Ausbildung und teilweise als Grünausgleichsfläche deklariert. Rund 38 000 Euro hat Schkeuditz für das neue Grundstück ausgegeben. Für eine mögliche Erweiterung der Berufsschule des Landkreises ist von der Stadt bisher westlich des Komplexes eine Grundstücksfläche freigehalten worden. Nun könnte ein drittes Schulgebäude womöglich auf das gerade erstandene Grundstück gebaut werden, denn der nordsächsische Landrat Kai Emanuel (parteilos) hat bereits Interesse am Flächenerwerb bekundet, sofern der Kreistag seine Zustimmung erteilt. Sollte die kommen, würde der Schulträger – also der Landkreis – auf den Erwerb der reservierten Fläche westlich des BSZ verzichten. Die wäre dann für Gewerbe frei und könnte von Schkeuditz weiter veräußert werden.

Wie aus den Beschlussunterlagen hervorgeht, hat der Landkreis in seiner aktuellen mittelfristigen Haushaltsplanung einen Neubau, ein Haus 3 am BSZ im Plan. Also innerhalb der nächsten fünf Jahre. Dafür sei ein Flächenerwerb ohnehin notwendig, teilte der Landrat mit. Aber auch an den bestehenden Häusern soll etwas passieren: Mit Fördergeld aus dem sächsischen Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“ sollen die Gebäude energetisch auf Vordermann gebracht werden. Wie es vom Landratsamt hieß, sollen zum einen die Heizungsanlage und zum anderen die Gebäude selbst saniert werden. Während bei der Sanierung der Heizung etwa 50 000 Euro kalkuliert werden, schlage die energetische Gebäudesanierung mit rund 170 000 Euro zu Buche.

Von Roland Heinrich