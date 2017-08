Stadt will Weihnachtsmarkt wiederbeleben

Adventszeit in Schkeuditz

In diesem Jahr wird es in Schkeuditz wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Das teilte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) jetzt mit. Am Mittwochabend hatte es zu diesem Vorhaben ein weiteres nichtöffentliches Arbeitstreffen zwischen der Stadt und den Stadtwerken Schkeuditz (SWS) gegeben.