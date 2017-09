Stadtwerke präsentieren Arbeiten von Hobby-Künstlern

Schkeuditz. Der Name der Malgruppe verrät schon viel: Die Frauen und Männer gehen gern kreativ mit Farbe und Pinsel um, auch deshalb gaben sie sich den Namen „Die kreativen Pinsel“. Erstmalig zeigen sie nun sowohl im Foyer als auch in der 1. Etage des Verwaltungsgebäudes der Schkeuditzer Stadtwerke (SWS). Edisonstraße 36, ihre Arbeiten. Auch zur Freude von SWS-Geschäftsführer Ingolf Gutsche und seinem Team, dass mit dem städtischen Unternehmen die Künstler schon seit Jahren unterstützt.

Zur Eröffnung der Ausstellung diese Woche waren fünf der acht Mitglieder der Gruppe gekommen, um die 20 gezeigten Werke vorzustellen. Natur, Tiere oder Gebäude im idyllischen Ambiente sind die Themen der meist als farbenfrohe Aquarelle angefertigten Bilder. „Die Kursteilnehmer haben ein gutes Händchen dafür, ihre Ideen, Urlaubserinnerungen oder Fantasien umzusetzen“, lobt Petra Jensch, die den Gruppenkurs schon seit acht Jahren leitet. Jeder der Hobbymaler habe seine eigene Art, mit Farbe und Pinsel umzugehen. Am Ende aber müsse dem Künstler das Ergebnis gefallen. So wie das zum Beispiel bei Christina Mittag der Fall ist. Sie hat den Lützschenaer Bismarckturm in abendlicher Stimmung gemalt, was auch anderen sehr gut gefällt. Von Urlaubsreisen künden dagegen die Bilder von Gretel Bayer und Elinor Frankfurter. Die Hobbykünstler berichten, dass es ihnen wichtig ist, sich in der Gruppe auszutauschen und dabei Ruhe und Entspannung zu finden.



www.stadtwerke-schkeuditz.de

Von Michael Strohmeyer