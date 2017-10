Städtenetzwerk bringt Jugendliche zusammen

Schkeuditz/Mattsee. Für die Durchführung der jährlich stattfindenden Jugendfreizeiten „Youto“ wurde jetzt im Städtepartnerschaftsnetzwerk eine solidarische Finanzierung vereinbart. Bei der jüngsten Bürgermeister-Konferenz im österreichischen Mattsee unterzeichneten die Stadtoberhäupter feierlich ein entsprechendes Dokument.

Das Schriftstück ist überschrieben mit „Vereinbarung des Verbundes der befreundeten europäischen Städte Bühl, Cantù, Mattsee, Melzo, Novo Mesto, Oslavany, Schkeuditz, Vilafranca del Penedès, Villefranche-Sur-Saône und dem Rayon Calarai“. Als zwei „sehr konstruktive Tage“ bezeichnet der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) das Treffen. „Das ist für mich gelebtes Europa. Daraus ist ja auch die Jugendfreizeit gewachsen, an der jährlich in einer der Städte bis zu 70 Jugendliche aus dem Netzwerk teilnehmen“, so Bergner. Da dafür aber nicht immer EU-Fördergelder garantiert sind, beschlossen jetzt die Vertreter der Städte, die Jugendtreffen auf jeden Fall selbst abzusichern. Deshalb soll es eine in der Vereinbarung aufgeschlüsselte, solidarische Finanzierung geben. Bergner: „Je nach Größe und Wirtschaftskraft beteiligen sich die Städte an der Finanzierung und unterstützen so den jeweiligen Gastgeber.“

Jeder Ausrichter der Jugendfreizeit erhält vom Städtenetzwerk eine finanzielle Unterstützung in Höhe von maximal 22 200 Euro. In diesen Topf zahlen die besser aufgestellten Mitgliedsstädte wie Bühl, Schkeuditz oder Villefranche je 16 Prozent der Summe ein, das sind 3552 Euro. Dem rumänischen Calarasi werden nur 1,5Prozent, also 333 Euro auferlegt. Dazwischen gibt es weitere Staffelungen. Welche Stadt Gastgeber ist, wird jeweils auf den alle zwei Jahre stattfindenden Bürgermeisterkonferenzen festgelegt. Die nächste Konferenz findet 2019 in Bühl statt. Die kommenden Jugendfreizeiten sind 2018 in Villefranche, 2019 in Schkeuditz und 2010 in Melzo bei Mailand geplant.

Doch die Vereinbarung trifft darüber hinaus auch Aussagen zu der Zusammenarbeit der „Freunde und gleichberechtigten Partner“ im Städtenetzwerk. So soll eine bejahende Haltung zu einer gemeinsamen europäischen Identität vermittelt und gestärkt werden, um das Zusammenleben der Menschen und Völker in Europa im Sinne einer solidarischen Gemeinschaft zu fördern. Auch eine bessere Ausschöpfung europäischer Fördermittel, mehr multilaterale Projekte und Förderung von Begegnungen der Menschen zwischen den Städten sind unter anderem als Ziele formuliert..

Von Olaf Barth