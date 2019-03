Schkeuditz

Neuer Ärger am Schkeuditzer Roßberg: Nach Informationen der Leipziger Volkszeitung hat das Bauordnungsamt des Landkreises Nordsachsen auf dem Gelände des dort angesiedelten, privaten Parkplatzes eine Kontrolle durchgeführt. Zahlreiche Anwohner hatten sich bereits in der Februar-Sitzung des Stadtrates darüber beklagt, dass auf dem Areal weit mehr als die genehmigten etwa 70 Stellplätze genutzt werden. Auch auf seiner Webseite wirbt der Anbieter mit „über 300 Parkplätzen“.

„Können wir durchsetzen, dass an dieser Stelle nur 70 Stellplätze genutzt werden?“, wollte Oliver Gossel (B90/ Die Grünen) in der Stadtratssitzung am 14. Februar wissen. „Das Bauordnungsamt wird tätig werden“, so die Antwort der Stadtverwaltung. Dies ist nun offenbar geschehen. Das Landratsamt wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht zum Sachverhalt äußern, möchte aber in dieser Woche noch eine Stellungnahme abgeben.

Parkplatz-Genehmigung entzogen

Nach LVZ-Informationen soll in Folge der Kontrolle nicht nur das widerrechtliche Abstellen des Großteils der Fahrzeuge festgestellt, sondern auch die im Jahr 2009 erteilte Genehmigung für die 70 Stellplätze entzogen worden sein.

In der Stadtratssitzung im Februar hatten die Räte noch darüber zu befinden, ob einem Antrag auf eine Ergänzungssatzung stattgegeben wird. Diesen hatten fünf Stadträte fraktionsübergreifend gestellt – und er sah vor, die Stellplätze auf etwa 700 zu erweitern. Am Ende stimmten sogar zwei der fünf Antragsteller gegen die Vorlage, dem Vorhaben wurde vom Stadtrat eine klare Absage erteilt.

Offene Verfahrensfragen

Damals hieß es, dass eine Ergänzungssatzung auch rein rechtlich nicht in Betracht käme. Diskutiert wurde danach, ob das Aufstellen eines Bebauungsplanes für das Gebiet sinnvoll sei. Dafür, so erläuterte die Verwaltung, müsse es jedoch auch einen wichtigen Grund geben. Ob der vorliege, könne erst bei Beantragung eines Bebauungsplan-Verfahrens geklärt werden.

Bei dem Parkplatzbetreiber, so ist dem Impressum der Webseite zu entnehmen, handelt es sich dabei um die Firma Wohntraum Immobilien GmbH. Sie beantwortete eine Anfrage der LVZ inhaltlich ebenfalls nicht, ließ jedoch über den Anwalt mitteilen: „Unsere Mandantin hatte beim Landratsamt Nordsachsen eine Baugenehmigung für die Nutzung der Grundstücke Gemarkung Schkeuditz, Flur 15, Flurstücke 189/5, 192/1, 224/23, 224/25, 224/27 als Parkplatz für Kraftfahrzeuge beantragt, welche – aus unserer Sicht – rechtswidrig abgelehnt wurde. Wir haben daher gegen diesen ablehnenden Bescheid bereits Rechtsmittel eingelegt. Das Verfahren ist derzeit noch nicht beendet.“

Auf seiner Webseite wirbt der Parkplatzbetreiber übrigens mit mehr als 300 Stellplätzen, teils überdacht. Zudem gibt es einen Shuttle-Service zum Flughafen – und zurück.

Von Linda Polenz