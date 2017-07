Auch wenn die Neueröffnung des wieder hergestellten Tanzsaales im „Gasthof zur Landesgrenze“ in Schkeuditz-Modelwitz inzwischen ein gutes Jahr her ist, plant Wolfgang Ronniger noch einige bauliche Einsätze. Der Gasthofbesitzer will noch etwas mehr an das optische Erscheinungsbild des Saales in damaliger Zeit herankommen.