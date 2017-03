Schkeuditz. Wohin mit den Kindern in den Ferien? Antworten bot die erste Freizeit-, Ferien- und Urlaubsmesse auf dem Flughafen Leipzig-Halle am Wochenende. Im Terminal A präsentierten 23 Aussteller auf mehr als 1100 Quadratmetern ihre Freizeitangebote.

Vorrangig an Familien mit Kindern gewandt, zeigte die Messe Offerten für die Freizeitgestaltung aus den Bereichen Sport, Kultur, Sprache, Reisen, Camps, Musik, Kunst und Tier. Wanderungen zu Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung, Museumsbesuche und vieles mehr waren in Prospekten zu sehen, und die Besucher konnten sich im Gespräch mit den einzelnen Ausstellern über Anreise, Unterkunft und Betreuung informieren. Dass Sport, Spiel und Spaß in den zahlreichen Jugendherbergen, Ferienlagern und Schullandheimen einen hohen Stellenwert haben, zeigte sich an den zahlreichen Ständen im Flughafenterminal, wo sich die Kinder etwa hautnah ins Mittelalter versetzen konnten, oder Pfeil und Bogen erklären ließen. Kinderschminken, Lithographie, Geschicklichkeit, Wissensquiz und Ballspiele gaben den Kinder und Jugendlichen einen Vorgeschmack, was sie bei einen Besuch im Camp erwartet. Veranstalter Markus Eberling war nicht ganz zufrieden. Er habe sich mehr Besucher und Familien erhofft. „Nicht jeder Start startet durch. Wir werden die Messe analysieren und uns nächstes Jahr wiedersehen“, sagte er.

Von mey