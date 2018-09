Schkeuditz

Verwunderte Blicke gen Himmel: Am Dienstag zog eine Lufthansa-Maschine mehrmals ihre Kreise über dem Flughafen, über Schkeuditz und Leipzig. Bürger äußerten sich besorgt; das Flugzeug habe erfolglos zu landen versucht. Was war da los?

Kein Grund zur Besorgnis, erklärt Uwe Schuhart. „Das waren Trainingsflüge mit einem Airbus A 340“, so der Flughafen-Sprecher. „Das kommt regelmäßig vor.“ Mehrere Airlines würden dazu regelmäßig Flughäfen anfliegen – nicht nur in Schkeuditz, sondern überall. Nur an Sonn- und Feiertagen sei ein solches Training nicht erlaubt.

Bei den Manövern geht es zum Beispiel um Situationen, die Piloten so nicht im Flugsimulator proben können. Unter anderem wurde am Dienstag über dem Flughafen Leipzig/Halle das so genannte „Touch-and-Go“ geübt. Das heißt: Die Maschine fliegt die Landebahn an, setzt dann nur kurz mit dem Fahrwerk auf und startet anschließend sofort wieder durch. Für den Betrachter kann das mitunter wie eine missglückte Landung aussehen.

Von bm