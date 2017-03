Auch wenn die Bauarbeiten der Leipziger Wasserwerke (LW) in der Ermlitzer Straße in Schkeuditz am Montag starten sollen, tritt eine damit verbundene Vollsperrung erst eine Woche später als angekündigt in Kraft. Nicht ab Montag, sondern ab 13. März, soll jene Straße im Stadtteil Wehlitz für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt sein.