Vollsperrung nach schwerem Unfall auf der A14

Schkeuditz. Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der A 14 Richtung Magdeburg am Flughafen Leipzig/Halle in Höhe des Towers. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren drei Fahrzeuge wegen überhöhter Geschwindigkeit ineinander. Dabei wurden zwei Personen verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schkeuditz, Radefeld und Wiedemar waren stundenlang mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die A 14 musste dafür voll gesperrt werden, der Verkehr staute sich bis hinter die Anschlussstelle Leipzig-Mitte. Dort und an der Anschlussstelle Leipzig-Flughafen wurden die wartenden Fahrzeuge auf Nebenstraßen umgeleitet.

mape