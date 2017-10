Vor 40 Jahren spielte Schkeuditz in der ersten DDR-Liga

An diesem Sonnabend wird in der Gaststätte „Zur Börse“ in Schkeuditz das ein oder andere Prosit auf die Schkeuditzer Fußballer ertönen. Nicht auf die aktuell in der Stadtliga spielende erste Mannschaft der Flughafenstadt, sondern auf jene Kicker, die vor 40 Jahren in der ersten DDR-Liga spielten.