Dölzig. Die Leipziger Wasserwerke (LW) wechseln im Bereich Braugasse/Sportplatzweg in Dölzig den Mischwasserkanal aus. „Das bisherige Kanalsystem an dieser Stelle hat bei turnusmäßigen TV-Inspektionen Schäden aufgezeigt. Unter anderem haben unsere Fachleute Risse und Versätze festgestellt“, teilte LW-Sprecherin Katja Gläß auf Anfrage der LVZ mit. An jener Stelle sei die hydraulische Situation wegen des geringen Gefälles ohnehin nicht einfach. Die festgestellten Schäden habe diese Situation weiter verschlechtert und den Ablauf des Ab­wassers erschwert.

Konkret wechseln Mitarbeiter der Firma Lindner Tief- und Straßenbau aus Kriechau nun rund 230 Meter Kanal in der Braugasse und 50 Meter im Sportplatzweg in offener Bauweise aus. „Um den Abwasserabfluss künftig besser zu gewährleisten, vergrößern wir den Kanaldurchschnitt von 20 auf 30 Zentimeter“, sagte Gläß. Außerdem würden auch die vorhandenen Hausanschlussleitungen ausgewechselt oder umgebunden. „Und auch die Straßenabläufe binden wir in der Braugassen neu ein“, sagte sie. Rund 185 000 Euro investieren die LW dafür. Bis voraussichtlich Ende Oktober sollen die Arbeiten dauern. Bis dahin wird das Abwasser abschnittsweise oberirdisch weitergepumpt. Der Sportplatzweg und die Braugasse, zwischen Pflaumenweg und August-Bebel-Straße, sind während des Baus abschnittsweise gesperrt.

Von Roland Heinrich