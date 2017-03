Etwa ein Jahr ist es her, dass die Leipziger Wasserwerke (LW) in Schkeuditz ein Pilotprojekt starteten und das gesamte Leitungsnetz für die Trinkwasserversorgung in der Stadt mit Hochdruck durchspülten. Jetzt steht die Wiederholung der Spülung an. Am Montag startet die und wird voraussichtlich bis Ende April dauern.