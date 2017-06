Schkeuditz. Die rund 250 Mitglieder des Wehlitzer Kleingartenvereins „Auenblick“ feierten unlängst ihr großes Kinder- und Vereinsfest. Zu den Pächtern der insgesamt 193 Parzellen gehören mittlerweile auch wieder viele Familien mit Kindern. Das erfüllt nicht zuletzt den Vereinsvorsitzenden Jörg Gladitz mit Stolz. Die Strategie, mit einem kinderfreundlichen Verein in einer kinderfreundlichen Anlage auch junge Familien als Mitglieder zu gewinnen, geht zunehmend auf. So hatte der Verein in den letzten Jahren auf einer 600 Quadratmeter großen Wiese einen Spielplatz mit Schaukel, Tischtennisplatte, Spielhaus und Bänken für die Eltern errichtet. Aber auch an der anderen Infrastruktur war fleißig gearbeitet worden.

Bei einem Rundgang zeigte Gladitz dem Schkeuditzer Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler) stolz das in gemeinsamer Arbeit der Vereinsmitglieder Geschaffene. Eine Brauchwasseranlage mit Pumpe gehört da genauso dazu wie die Erneuerung der Wasseranschlüsse und Elektroanlagen für die Gärten oder auch die neue Eindeckung samt Vordach am Kiosk. Und damit sich alle, auch die neuen Pächter, in der rund 2,5 Hektar großen Anlage gut zurechtfinden, wurden die Wege nun mit Namen von Blumen und Vögeln gekennzeichnet

Dornbusch zeigte sich begeistert vom Engagement der Vereinsmitglieder: „Man sieht, dass das hier eine Gemeinschaft ist und der Verein familiengerecht in die Zukunft schaut. Es ist natürlich auch gut für die Stadt, wenn die Leute hier zufrieden sind.“ Dornbusch registrierte auch eine Bitte des Vereinschefs: Man benötige Hilfe bei der Anschaffung von Sitzgelegenheiten im öffentlichen Bereich der Anlage.

Währenddessen wurde bei Musik und vielen Spielen kräftig gefeiert. Beim Malwettbewerb entstanden 17 bunte Bilder, die nun ausgehangen werden.



Von -mey