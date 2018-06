Schkeuditz

So feucht, wie sich der Fassbieranstich am Freitag zur Eröffnung des 27. Schkeuditzer Stadtfestes gestaltete, stellte sich auch das Festwochenende dar. Da halfen auch keine Stoßgebete gen Himmel. Trotz dieses widrigen Wetters standen Spiel, Spaß, Kultur und Unterhaltung beim Drei-Tage-Event der Flughafenstadt im Vordergrund. Das Programm hatte einiges zu bieten. So freute sich zum Beispiel Jörg Müller von der TSG-Schkeuditz über die hohe Beteiligung beim 25. Schkeuditzer Auenwaldlauf: Von 163 gemeldeten Läuferinnen und Läufern waren 147 dann tatsächlich am Sonnabendmorgen am Start und begaben sich auf die 800 bis 10 000 Meter lange Strecke.„25 Jahre sind eine lange Zeit, aber Sport hält gesund“, meinte Müller – auch bei Kälte und Regen.

„Viva la Musica!“ hieß es in der Villa Musenkuss. Dort zeigten beim Familienkonzert die Instrumentalschüler, was sie gelernt haben. Volks- und Kinderlieder sowie Klassik kamen mit Hilfe von Klarinette, Akkordeon, Querflöte oder Gitarre zur Aufführung. Dafür gab es viel Beifall. In der Stadtbibliothek freute sich die Leiterin Meike Jäger, dass der Bücherflohmarkt so gut ankam. Zum Verweilen in der Bibliothek bei Kaffee und Kuchen oder zur Buchlesung „Typisch Sachsen“ mit Ethel Scheffler war es auch das richtige Wetter.

Aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und auch aus Ungarn waren Kämpfer zum „Shinbudo Kyoso“ in die Drei-Feld-Sporthalle gekommen. Die Schkeuditzer Ortsgruppe des „Shorai Do Kempo Dojo Leipzig“ hatte nun schon zum dritten Mal dorthin eingeladen. Und Kinder und Jugendliche konnten in unterschiedlichen Disziplinen ihr Können messen. Glücksrad, Torwandschießen oder mit dem ersten E-Auto, einem Elektro-Kart, fahren, war für Kinder genauso begeisternd wie die Fahrgeschäfte am Markt, mehrere Bastel- und Spielstraßen am Rathaus oder die Modellbahnanlagen im Straßenbahndepot.

Zur Galerie Das Schkeuditzer Stadtfest lockte weniger Besucher als in den Jahren zuvor. Dennoch füllten sich die Plätze bei den Programmhighlights

Eine ruhige Veranstaltung ohne nennenswerte Vorkommnisse nannte Polizeihauptkommissar Thomas Finsch das Stadtfest. „Fast zu ruhig, wenn man auf die Besucherzahlen schaut.“, ergänzte er bedauernd und vermutete andere Events als Publikumsmagnet. Denn Regen habe es zum Stadtfest schon öfter gegeben, trotzdem sei es relativ voll gewesen. Gegen Wetter kann man nichts machen, meinte Kulturhausleiter und Chef-Organisator Volker Mönnig. „Der Freitag lief an der Bühne im Rathaushof ganz gut“, erwähnte Mönnig, und zu den Highlights hätte sich die Plätze auch gefüllt. Generell seien es weniger Besucher als bisher gewesen. Zum Feuerwerk etwa seien nach dem Fußballspiel noch einmal einige auf die Straße gegangen. Insgesamt sei es ein ruhiges Fest gewesen – auch mit den dazugehörigen Vorteilen. So waren etwa vom DRK-Stand keine Vorkommnisse zu vermelden. „Das kann beim Stadtfest in Delitzsch, für das 30 Grad Celsius angesagt sind, schon ganz anders aussehen“, vermutete er.

Die „Firebirds“ bildeten mit verspätetem Start, aber dafür ohne Spielpause den Abschluss des Stadtfestes und sorgten noch einmal für einen gut gefüllten Marktplatz.

Von Michael Strohmeyer