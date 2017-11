Winterdienst steht in den Startlöchern

Schkeuditz. Der Technische Service Schkeuditz (TSS) ist das, was anderswo Bauhof heißt. Die Aufgaben sind ähnlich, zum Beispiel der Winterdienst. Seit vergangene Woche hat der TSS dafür spezielle Schicht- und Einsatzpläne. Auch die Fahrzeuge sind inzwischen auf einen möglichen Wintereinbruch vorbereitet, überraschen lassen will man sich nämlich nicht.

„Für die nächsten Tage ist noch nichts im Anmarsch, vielleicht gibt es mal ein paar Graupel“, sagte Maschinist Alexander Kilbel. Er und seine Kollegen, neun an der Zahl in einer Schicht, werden im Ernstfall ab 4 Uhr früh dafür sorgen, dass die Straßen entsprechend der Winterdienstsatzung geräumt werden. Der 55-Jährige parkte am TSS-Stützpunkt gerade einen kleinen Traktor ein, an dem das Schiebeschild angebaut ist. Dieses Fahrzeug und noch ein zweites kleineres kommen auf Fußwegen, Radwegen oder anderen engen Stellen zum Einsatz. Zur Winterdienstflotte gehören auch noch zwei Schneefräsen für Handarbeit, ein Unimog mit Schiebeschild und Feuchtsalzstreuer, zwei Multicar sowie Transporter, Lkw und Radlader, um bei Bedarf Schnee abtransportieren zu können.

Um Schneeverwehungen vorzubeugen, wurden an Landstraßen Schneefangzäune mit einer Länge von rund 1,3 Kilometer aufgestellt. Der längste steht bei Glesien und ist 700 Meter lang. Um gegen Glätte vorgehen zu können, befinden sich in den alten Salzsilos rund 85 Tonnen Streusalz, weitere 226 Tonnen sind im Lager in Bayreuth reserviert. Außerdem kann der TSS auf 20 Tonnen Streusplitt zurückgreifen. Das Schkeuditzer Gemeindegebiet befindet sich auf einer Fläche von rund 80 Quadratkilometern.

Von Olaf Barth