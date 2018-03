Winterdienst zum 90. Flughafen-Geburtstag im Dauereinsatz

Schkeuditz. Klarer Himmel, Sonnenschein und 7,9 Grad Celsius mit steigender Tendenz, so war das Wetter am Dienstag, dem 20. März 1928. An jenem Tag, also vor 90 Jahren, wurde die „Flughafengesellschaft Halle/Leipzig mbH“ gegründet. Als Geschäftsführer wurden Major a. D. von Derwall, Major a. D. von Göbel und Generaldirektor Dr. Lambertin berufen, teilte Hans-Dieter Tack von der Gesellschaft zur Bewahrung deutscher Luftfahrtstätten (GBSL) mit. Weit weniger freundlich als 1928 war allerdings jetzt das Geburtstagswetter.

Seit Freitagabend befindet sich der Winterdienst am Flughafen Leipzig/Halle im Dauereinsatz, informierte Airportsprecher Uwe Schuhart am Dienstag auf Anfrage der LVZ. „Vor allem der Sonnabend war eine Herausforderung für Mensch und Technik“, sagte er. Denn die Beräumung der Start- und Landebahnen laufe zusätzlich zur Enteisung der Flugzeuge ab.

Nicht unbedingt der Schnee an sich, sondern vielmehr der Wind, der für Verwehungen sorgte, stellte die besondere Herausforderung dar und sorgte am Sonnabend auch für Verzögerungen. Bei der Beräumung habe sich der Airport deshalb auf die südliche Start- und Landebahn konzentriert. Am Dienstag gab es bei dem erneuten Schneefall größtenteils nur geringfügige Verspätungen.

Eine längere Wartezeit hatte es am Dienstagmorgen bei einem Flug nach Düsseldorf gegeben: Der Start war für 8.50 Uhr geplant, konnte aber erst 10.28 Uhr erfolgen, weil der Airbus 319 schon mit Verspätung erst um 9.45 Uhr in Schkeuditz landete.

Von Roland Heinrich