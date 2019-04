Schkeuditz

Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) will die Schlagzahl in Sachen Wirtschaftsförderung sowie Stadtentwicklung erhöhen und hat sich deshalb Verstärkung ins Rathaus geholt. Nachdem bereits im März mit Niklas Spiegel ein neuer Frontmann für die Stadtentwicklung berufen wurde, kam nun ein weiteres Gesicht hinzu. Matthias Sebald soll die Wirtschaftsförderung vorantreiben. Beide Funktionen sind der unter Leitung von Gabriele Oertel stehenden Stabsstelle Stadtentwicklung zugeordnet.

Die Neuen im Rathaus haben viel gemeinsam. Beide sind 36 Jahre alt, haben Geografie studiert und verfügen über einschlägige Berufserfahrungen im kommunalen Sektor. Stadtentwickler Niklas Spiegel erwarb an der FH Erfurt seinen Master auf dem Gebiet „Stadt- und Raumplanung“, war danach in verschiedenen Planungsbüros und zuletzt im Stadtteilmanagement Möckern beschäftigt. Ihn reize vor allem die Vielfalt der vor ihm stehenden Aufgaben, sagt er. „Welche Kommune hat schon einen Flughafen, zwei Kliniken, ein FFH-Gebiet sowie eine solch hohe Unternehmensdichte?“ Das alles stadtplanerisch unter einen Hut zu bringen, sei eine Aufgabe, auf die er sich sehr freue.

Spezifische Kenntnisse überzeugten

Im Bewerbungsverfahren habe Spiegel auch mit seinen spezifischen Kenntnissen überzeugt. „Er war vorher in allen Ortsteilen und hat sich dort einen Überblick verschafft“, lobt der Oberbürgermeister. Spiegel ergänzt: „ Schkeuditz ist eine bemerkenswerte Stadt. Ich möchte, dass sie sich weiterentwickelt und dabei die Charakteristiken der Ortsteile erhalten bleiben.“ Zudem will er sein Augenmerk auch darauf richten, dass sich Dinge „zusammenleben“ und nicht zwanghaft vereint werden. So würden Wachstum und Klimaschutz zwar zusammenhängen und man könne das auch verordnen, „... aber leichter ist es, wenn das bei allen Beteiligten auch in den Köpfen klar ist.“

Genauso sieht es auch der neue Wirtschaftsförderer Matthias Sebald. Allerdings musste er sich vor seinem Amtsantritt nicht so intensiv über seinen neuen Arbeitsort informieren. Sebald ist Schkeuditzer, wohnt in Wolteritz. Die letzten zehn Jahre verbrachte der Diplom-Geograf allerdings im hessischen Vogelsberg und stieg dort im Bereich Regionalentwicklung zum Sachgebietsleiter auf. Dann kam das Heimweh nach Schkeuditz. „Ich habe die Fühler ausgestreckt und fand das Angebot in der Wirtschaftsförderung. Das war wie maßgeschneidert für mich.“

Chefsache personell aufgestockt

Steter Kontakt zu den ansässigen Unternehmen, Entwicklung attraktiver Rahmenbedingungen, Aufbau eines leistungsfähigen Netzwerkes – Sebalds Aufgabengebiet ist breit gefächert. Es reicht bis hin zur Etablierung von Veranstaltungen, denn auch die touristische Entwicklung ist ein Wirtschaftsfaktor. Sebald weiß auch um die hohen Erwartungen, die an ihn gestellt sind. Oberbürgermeister Bergner hatte das Thema Wirtschaftsförderung bereits im Wahlkampf als Chefsache ausgegeben. Mit Matthias Sebald hat er jetzt seinen Mann an der Schnittstelle zwischen der Verwaltung und den Unternehmen. Einen Mann, der zwischen beiden Mengen aber auch den Menschen sieht. „Egal was wir entwickeln, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dabei mitnehmen“, ist Sebald überzeugt.

Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung haben viele gemeinsame Berührungspunkte und erfordern daher kurze Wege. In Schkeuditz sind die besonders kurz. Niklas Spiegel und Matthias Sebald arbeiten Tür an Tür.

Von Rainer Küster