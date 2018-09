Werner Heidt ist sich ziemlich sicher, dass der von ihm in Augenschein genommene tote Rehbock von einem Wolf gerissen wurde. „Es deutet jedenfalls alles darauf hin, auch dass an dem Kadaver einen Tag nach dem Fund noch ein zweites Mal gefressen wurde, so etwas macht kein Hund“, ist sich der 70-jährige Jäger sicher. Der hintere Teil des Tieres fehlt, der Rest ist ausgehöhlt.