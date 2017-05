Dölzig. Die Arbeiten zum Neubau eines Mischwasserkanals in Dölzig sind zum Erliegen gekommen. Betroffen ist ein Vorhaben der Leipziger Wasserwerke (LW), die dort in diesem Monat begonnen hatten, auf knapp 300 Meter Länge den Kanal zu erneuern. Von den Arbeiten betroffen sind die Südstraße, Langer Weg und Siedlung West.

„Ziel dieser Maßnahme ist es, die Entsorgungssituation vor Ort weiter zu verbessern. Dafür investieren die Wasserwerke rund 42 0 000 Euro. Bis Anfang September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein“, informierte auf LVZ-Anfrage Katja Gläß, die Sprecherin der Leipziger Wasserwerke. An diesem Termin wird offenbar auch angesichts der jetzt aufgetretenen Probleme und der Arbeitsunterbrechung in der Südstraße nicht gerüttelt. „Um die Arbeiten nicht unnötig aufzuhalten, werden wir den Abschnitt Langer Weg zwischenzeitlich vorziehen und die Kanalarbeiten dort beginnen“, so Gläß.

Der Grund für den nun ins Stocken geratenen Bauablauf ist die Grundwassersituation. Dass diese vor Ort schwierig ist, sei den Leipziger Wasserwerken von vornherein klar gewesen. Man wisse, dass der Grundwasserstand hoch und dazu auch noch örtlich unterschiedlich ist. „Wir haben daher im Vorfeld ein Baugrundgutachten sowie ein Wasserhaltungskonzept erstellen lassen. Beide kamen zu dem Ergebnis, dass wir die Arbeiten vor Ort mit einer offenen Wasserhaltung durchführen können“, erklärte die Sprecherin. Bei offener Wasserhaltung werde in der Baugrube das anfallende Grund-, Oberflächen- und Regenwasser über eigens angelegte Gräben, also offen, abgeführt. Bei den Arbeiten vor Ort sei nun durch Fachleute für Wasserhaltung in der Südstraße festgestellt worden, dass die Menge des Grundwasserzuflusses und der damit verbundene Materialtransport stärker ist, als aufgrund der Voruntersuchungen angenommen worden war. Das anfallende Wasser könne mit einer offenen Wasserhaltung nicht mehr aus dem Rohrgrabenbereich abgeleitet werden.

„Wir haben daher die Arbeiten in der Südstraße unterbrochen, um für die spezielle Situation ein neue Lösung gegebenenfalls mit einer geschlossenen Wasserhaltung auf den Weg zu bringen. Ebenso klären wir aktuell die Frage der vorübergehenden Freigabe der Straße“, teilte Gläß weiter mit. Konkreteres könne sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen, da die Entscheidungsfindung über das weitere Vorgehen noch nicht abgeschlossen sei. Um aber die Arbeiten nicht unnötig aufzuhalten, wollen die Leipziger Wasserwerke den Abschnitt Langer Weg in der Zwischenzeit vorziehen und nun dort mit den Kanalarbeiten beginnen.

Dieses Mischwasserkanal-Projekt ist allerdings nicht die einzige größere LW-Maßnahme in diesem Jahr. In Kürze wird das Unternehmen über den Bau eines Regenrückhaltebeckens in Dölzig informieren. Damit soll voraussichtlich im Juni begonnen werden.

Von Olaf Barth