25 000 Euro für neue Bäume in Taucha

Taucha. Die Otto-Schmidt-Straße im Tauchaer Gewerbegebiet „An der Autobahn“ kann sich in den nächsten Jahren zu einer Allee entwickeln. In der vergangenen Woche wurden hier vom städtischen Bauhof 101 Pyramiden-Hainbuchen und 37 Spitz-Ahorne gepflanzt. In der benachbarten Richard-Bogue-Straße kamen 18 Mehlbeeren in die Erde. „Diese Ersatzpflanzungen ersetzen die im Dezember 48 gefällten Bäumen und schließen auch bereits vorher vorhandene Lücken, sodass wieder ein vollständiger Alleecharakter entsteht“, teilte Bauhofchef Marco Haferburg auf LVZ-Anfrage mit. Von der Erstanpflanzung waren viele Bäume nicht mehr standsicher und wurden entfernt.

Damit die neuen Hainbuchen gesund heranwachsen und sich beständiger als ihre Vorgänger entwickeln, wurden die Pflanzlöcher von den Bauhofmitarbeitern Raik Lange und Steffen Lichtenfeld großzügiger als vorher ausgehoben und mit Mutterboden aufgefüllt, der spezielles Baumpflanzsubstrat enthält. Die von der Heros-Baumschule angelieferten und bis zu sieben Meter hohen Bäume erhalten vor der Pflanzung von Ronny Reiche einen Pflegeschnitt. Er und sein Bauhof-Kollege Tobias Muster stabilisieren die frisch gesetzten Jungbäume mit drei Pflanzhölzern. Zum Schutz vor Frost und Sonneneinstrahlung erhalten die Stämme zudem eine weiße Baumschutzfarbe. „Damit wird die Rissbildung in der Rinde verhindert. An den Rissen beginnt der Stamm zu faulen“, sagte Reiche. Solche Risse seien eine der Ursachen für die Baum-Verluste an der Straße gewesen. Zu guterletzt werden die neuen Gewächse angegossen. Möglichst bis zum Wochenende sollen dies Arbeiten in der Otto-Schmidt-Straße erledigt sein, hoffte Reiche.

Weitere Ersatzpflanzungen finden an Einzelstandorten in der Kriekauer-, in der Leipziger- sowie in der Matthias-Erzberger Straße statt. Für alles zusammen investiert die Stadt rund 25 000 Euro.

Von Olaf Barth