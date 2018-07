Taucha

Am Montag wurde gegen 8 Uhr in einer Wohnung in Tauchas Otto-Schmidt-Straße ein toter kleiner Hund entdeckt. Wegen starken Fliegenbefalls war das Quartier überprüft worden. Dort hatte ein 27-Jähriger aus einer Nachbarwohnung den Hund über einen längeren Zeitraum im unbeleuchteten Gäste-WC eingesperrt und sich selbst überlassen.

Das Tier war wegen Futter- und Wassermangels verendet. Die Polizei unterrichtete das Veterinäramt. Gegen den Hundebesitzer wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Von LVZ