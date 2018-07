Taucha

Aus bisher noch unbekannter Ursache kam am Dienstag gegen 18.50 Uhr der Fahrer eines Dodge Challenger in der Graßdorfer Straße in Taucha plötzlich von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei informierte, endete die Fahrt auf der anderen Straßenseite an einem Straßenbaum.

Der 46-jährige Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Weshalb der 46-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist laut Polizei nun Bestandteil der Ermittlungen. Diese wurden unter anderem auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Von LVZ