Leipzig/Machern. Bei Machern hat es am Mittwochvormittag einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei übersah ein 82-Jähriger an einer Kreuzung auf der Bundesstraße 6 eine rote Ampel. So stieß er mit einem heranfahrenden Rollerfahrer zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass der Roller des 61-Jährigen zerbrach. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Bei ihm handelt es sich um J ürgen Brauße, den Trainer des örtlichen Fußballvereins FSV Kitzscher.

Durch den Aufprall wurde der Wagen des 82-Jährigen weitergeschleudert, sodass er gegen ein an der Ampel wartendes Auto auf der Gegenfahrbahn stieß. Sowohl der Senior als auch die 44-Jährige im anderen Wagen wurden schwer verletzt.

Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand insgesamt ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

pad