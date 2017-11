Abschied von Tauchas Pfarrer Edelmann

Taucha. Nach neun Jahren aktiver Zeit in Taucha und über 30 Dienstjahren in der sächsischen Landeskirche ist der Tauchaer Pfarrer Christian Edelmann in den Ruhestand verabschiedet worden. Zahlreiche Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde St. Moritz, Kirchenvertreter sowie Gäste aus Politik und Gesellschaft nahmen jüngst am feierlichen Gottesdienst teil. Bereits beim Einzug des Kirchenvorstandes samt Entourage der Pfarrer, insbesondere des Pfarrkonventes Ost zum bekannten Lied Reinhard Meys „Über den Wolken“, war der persönliche Anstrich des dann folgenden Gottesdienstes erkennbar.

Die Abschiedspredigt hielt Pfarrer Edelmann über den Vers des 31. Psalms „Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Diesen Psalm hatte er unter vielen anderen als den für sich am treffendsten ausgewählt, denn „ auch wenn dieser Dankpsalm ein Glaubenszeugnis des Gottesvolkes Israel ist, so ist es doch auch mein Blick sowohl auf die zurückliegende, als auch auf die vor mir liegende Zeit. Die ich als Gottes geschenkte Zeit gern annehme.“

Dabei war Edelmanns Weg zum Pfarrer keineswegs klar vorgegeben: Zunächst lernte er Elektriker, war später einige Jahre Heimleiter der Inneren Mission Leipzig und erhielt dann die Möglichkeit zum Studium der Theologie. Den evangelischen Glauben, den hatten ihm seine Eltern „lieb gemacht“, und er erfuhr diesen, wie er sagte, „Gott sei Dank nicht als Enge, sondern als Weite“.

Neben seinen biografischen Eckpunkten nahm Pfarrer Edelmann auch das Danken, Glauben, Vernunft und Vertrauen auf Gott in einer weiten Gesellschaft, die dennoch Halt braucht, in den Blick. Ganz konkret hätte er gern noch die Kirchendachsanierung und die Strukturreform der Landeskirche persönlich und aktiv bis zum Abschluss begleitet. Doch gerade im Hinblick auf die Flüchtlingshilfe und der damit ins Leben gerufenen Zeit-Tausch-Börse sowie der Fertigstellung der neuen Kleiderkammer zeigt sich, wie viel Gutes umgesetzt wurde.

Superintendent Martin Henker übernahm anschließend den formalen Akt des Verabschiedens von Pfarrer Christian Gottfried Edelmann aus dem aktiven Dienst. Henker hob Edelmanns Wirken im Konvent und sein überaus großes Engagement in der Diakonie hervor, welches er selten in vergleichbarer Weise vorgefunden habe. In seinen Worten an die Gemeinde verwies auch der Superintendent auf den noch recht diffusen Diskussionsstand zur Strukturreform und lobte den Kirchenvorstand für sein unermüdliches Agieren für eine gute Lösung zum Wohle der Tauchaer Kirchgemeinde. Zunächst wird ab 1. Dezember Pfarrer Stefan Zieglschmid, Pfarrer der Kirchgemeinde Portitz-Plaußig, die Vakanzvertretung inne haben.

Im Anschluss ging es in geselliger Runde im Diakonat bei Kaffee und Kuchen weiter. Eine lange Rednerliste mit Gruß- und Abschiedsworte sowie musikalischen Darbietungen sollte abgearbeitet werden. Hier kamen unter anderem Bürgermeister Tobias Meier (FDP) und der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt (CDU) sowie Tauchaer Kirchenvertreter der katholischen und neuapostolischen Gemeinde nebst zahlreichen Vertretern der Vereine zu Wort. Bis Monatsende wird Pfarrer Edelmann auch noch selbst hin und wieder das Wort ergreifen.

Von Christiane Schenderlein