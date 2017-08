Absturz bei Taucha: Schwer verletzter Pilot kommt aus der Nähe von Wurzen

Taucha. Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeuges am Mittwochabend bei Taucha sind nun neue Details bekannt geworden. Bei dem schwer verletzten Piloten handelt es sich um einen 56 Jahre alten Mann aus der Nähe von Wurzen. Nach Angaben der Polizei verfüge er über umfangreiche Erfahrung. „Der Mann hat sich gegen 18.40 Uhr beim Flugleiter über Funk gemeldet und mitgeteilt, dass er den Rettungsschirm öffne“, berichtete Polizeisprecher Uwe Voigt.

Über die genauen Hintergründe für die Notlandung liegen dagegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Pilot verletzte sich beim Aufprall auf einem Feld unweit des Flugplatzes Taucha schwer. Am Flugplatz habe sich zufällig ein Notarzt befunden, der sofort erste Hilfe geleistet habe. Anschließend sei das Absturzopfer mit einem Hubschrauber in eine Leipziger Klinik geflogen und sofort operiert werden. Eine Befragung des Verletzten sei noch nicht möglich gewesen.

Die Ermittler gehen im Moment von einem technischen Defekt am Ultraleichtflugzeug aus. „Ein Straftatverdacht liegt nicht vor“, so Voigt. Auch das Wetter sei optimal gewesen. Die Untersuchungen dauerten an. Ein Gutachter solle hinzugezogen werden, so die Beamten.

mro