Taucha

In der Öffentlichkeit ist dieses Vorhaben offensichtlich noch gar nicht bekannt. „Das ist ein privates Grundstück und Vorhaben, da sind wir als Stadtverwaltung nicht jene, die darüber informieren, das machen wir bei anderen privaten Vorhaben ja auch nicht“, sagte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP).

Die Stadt habe zwar davon gewusst und auf eine Anfrage reagiert, aber die zuständige Genehmigungsbehörde sei das Landratsamt Nordsachsen. Eine kurzfristige Anfrage an diese Behörde wurde zwar umgehend bearbeitet, konnte aber nicht mehr rechtzeitig beantwortet werden, da die zuständigen Mitarbeiter außer Haus unterwegs waren.

Projekt der Tauchaer Süß-Gruppe

Wie die LVZ bei weiteren Recherchen erfuhr, ist das Vorhaben ein Projekt der Tauchaer Süß Gruppe. Deren Geschäftsführer Thomas Süß war zwischen zwei Beratungen kurz erreichbar und bestätigte: „Ja, hier investiert ein Unternehmen der Süß Gruppe. An diesem Standort entstehen Selbstbedienungs-Waschboxen. Die Baugenehmigung dafür liegt seit über einem halben Jahr vor.“ Weitere Informationen waren in der Kürze der Zeit nicht zu erhalten.

Das Grundstück gehörte vor dem Verkauf an die Süß Gruppe der städtischen Immobilienbetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH ( IBV). Geschäftsführer Achim Teichmann, der sich am Freitag im Kreise seiner Kollegen in den Ruhestand verabschiedet, sagte zur Zukunft der großen Werbetafel befragt. „Die stehen auf städtischem Boden am Fußweg, das muss der Investor mit der Stadt regeln.“

Von Olaf Barth