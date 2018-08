Taucha

André Roch war mit seiner Lebenspartnerin Jana Neubert und den Kindern Fabian Gatzke, Julius Kanis und Nesthäkchen Julia zu Besuch in Taucha, wo sie den Tag mit einer Abkühlung im Parthebad ausklingen lassen wollten. Noch etwas ungläubig nahm er von Maria Schindler ein Parthebad-Buch und eine -DVD aus der Geschichte des Freizeitbades sowie eine Zehnerkarte für Erwachsene als Begrüßungsgeschenk entgegen.

Die beiden Jungs strahlten erst, als Papa ihnen auch eine Zehnerkarte für Kinder in die Hand drückte, die natürlich auch noch zum Präsent gehörte. „Wir haben schon viel vom Tauchaer Bad gehört, sind das erste Mal hier, aber nun kommen wir auf jeden Fall öfter“, strahlten die Grünauer. Die erst acht Wochen alte Julia wird sich das später mal von ihren Eltern erzählen lassen …

Schon über 30 000 Besucher 2018

Bei 28 Grad im Schwimmbecken, 27 Grad bei den Nichtschwimmern an der großen Rutsche und 31 Grad im Planschbecken war das Parthebad wieder gut besucht, so wie auch schon die Tage und Wochen vorher. „Seit Anfang Mai kamen über 30 000 Besucher ins Bad. Der besucherstärkste Tag in diesem Jahr war bisher der 10. Juli mit 1434 Gästen“, erzählte Schindler. Besucherzahlen über die 2000er-Grenze gebe es erstaunlicherweise in diesem Supersommer noch nicht, so wie beispielsweise am 19. August 2012 mit 2299 oder am 5. Juli 2015 mit 2364 Badegästen. Der Jahresrekord steht bei 41 218 Besuchern aus dem Jahr 2013. „Der könnte in diesem Jahr fallen“, ist die 31-Jährige optimistisch. 2011 war mit 24 209 Gästen das schlechteste Jahr.

Noch wichtiger als alle Rekorde ist jedoch die Tatsache, dass es, bis auf ein paar kleinere Blessuren nach Stürzen, noch nie einen ernsthaften Badeunfall gegeben hat. Ein gutes Zeugnis für das eingespielte Team um die drei Schwimmmeister, fünf Rettungsschwimmer, vier Kassiererinnen und zwei Mitarbeiter in Ferienjobs.

Von Reinhard Rädler