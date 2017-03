Taucha. Von dem von der Deutschen Telekom AG angekündigten Breitbandausbau in diesem Jahr werden offenbar nicht alle Tauchaer profitieren. Wie bereits berichtet, will die Telekom rund 20 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und 25 Verteiler aufstellen. 8500 Haushalte und Betriebe sollen danach laut Unternehmen mit hohem Tempo im Internet unterwegs sein können. Das Herunterladen von Dateien soll dann mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich sein und das Hochladen mit bis zu 40 MBit/s.

Laut Stadtverwaltung hat Taucha insgesamt aber rund 8800 Haushalte. Die Telekom hatte mitgeteilt, dass die Ortsteile Merkwitz, Sehlis, Dewitz, Pönitz, Plösitz und Cradefeld nur in Teilen in den Genuss des geplanten Ausbaus kommen. Auf LVZ-Nachfrage, warum das so ist, teilte Telekom-Pressesprecher Georg von Wagner mit: „Die Kosten des Ausbaus trägt allein die Telekom, daher behalten wir uns vor, selber zu entscheiden, wo wir ausbauen. Entscheidend ist, dass der Ausbau wirtschaftlich ist.“ Wo genau nicht ausgebaut wird, könne er noch nicht sagen, da die Strukturplanung noch nicht abgeschlossen ist. Hier würden die Planungen mit der Abteilung Vertrieb noch laufen. „Ich gehe davon aus, dass 90 bis 95 Prozent des Tauchaer Ortsnetzes von der Modernisierung profitieren wird“, so von Wagner. Zur Höhe der Investitionskosten wollte der 52-Jährige keine Angaben machen.

Für die Bereiche, die nicht ausgebaut werden, verweist von Wagner auf Förderprogramme des Freistaates, an denen sich jede Kommune beteiligen kann. Fest steht aber jetzt schon, dass stadtnahe Gebiete nicht von dem beim Freistaat avisierten Förderprogramm des Landkreises Nordsachsen erfasst werden und dann womöglich beim Breitbandausbau leer ausgehen. Dabei hat der Bund als Zwischenschritt das Ziel ausgegeben, dass bis zum Jahr 2018 die Versorgung flächendeckend mit mindestens 50 Mbit/s gewährleistet ist. Der Freistaat Sachsen verfolgt laut Wirtschaftsministerium bis 2025 das Ziel einer flächendeckenden Breitbandversorgung mit mindestens 100 Mbit/s.

In Taucha bietet die Telekom teilweise Anschlüsse mit maximal 4 bis 6 Mbit/s an. Das wird nach Lage der Dinge bei einigen nicht im Ausbaugebiet liegenden Endkunden wohl auch weiter so bleiben. Die Stadtverwaltung sieht keine Möglichkeit, auf die Pläne der Telekom entscheidend Einfluss zu nehmen, hieß es auf Nachfrage. Offen bleibt damit, wie die von Bundes- und Landespolitik erklärten Ausbauziele mit den aktuellen Ausbauvorhaben in Einklang gebracht werden sollen.

Jene, die von dem Ausbau profitieren und dann über schnelles Internet verfügen könnten, bekommen das aber nicht automatisch frei Haus geliefert. Selbst wenn sie Kunden bei der Telekom sind. Von Wagner: „Wer nach Fertigstellung in den Genuss des neuen, schnelleren Internets kommen will, muss seinen Vertrag bei der Telekom anpassen. Ein automatisches Umschalten auf höhere Geschwindigkeiten findet nicht statt. Vertragsänderungen können beim Händler vor Ort, online unter www.telekom.de/schneller oder kostenfrei telefonisch unter 0800 330 1000 veranlasst werden.“ Preise und Konditionen könnten sich dann ändern. Auch jene Kunden, die laut jetzigem Vertrag 16 000 Mbit/s erhalten müssten, aber technisch bedingt nur maximal 6 Mbit/s Download-Geschwindigkeit angeboten bekommen, müssten sich melden, um die höhere Geschwindigkeit zu erhalten. „Drei Monate vor dem Einschalten des neuen Netzes wird es möglich sein, auf unserer Webseite www.telekom.de/schneller hausnummerngenau zu recherchieren, wie viel Geschwindigkeit dann zur Fertigstellung anliegen wird. Auf dieser Seite kann man sich auch zu Produkten und Tarifen informieren“, teilte von Wagner mit.

Von Olaf Barth