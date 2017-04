Taucha. Am Graßdorfer Wäldchen in Taucha ist am Dienstag gegen 19.15 Uhr eine neunjährige Fahrradfahrerin mit Glück einem Zusammenstoß mit einem Pkw entgangen: Wie die Polizei mitteilte, raste ein Autofahrer mit geschätzten 50 Kilometer pro Stunde durch die Spielstraße im Wohngebiet. Das Mädchen hatte wohl das Aufheulen des Motors gehört und gebremst. Der Autofahrer geriet in einer Kurve auf die linke Fahrbahnseite, wo er fast mit dem Kind kollidierte. Die Eltern notierten sich das Kennzeichen des VW Passat und riefen die Polizei. Es stellte sich dann schnell heraus, dass die Nummer an einen Ford Fiesta gehört. Der VW-Fahrer (28) wurde namentlich ermittelt. Die Ermittlungen dauern noch an.

