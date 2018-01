Autofahrer verursacht bei Probefahrt Unfall mit Totalschaden

Taucha/Laußig. Es ist einer der ungünstigsten Umstände für einen Unfall: Ein Mann aus Brandenburg hat einen PS-starken Wagen testen wollen und bei der Probefahrt nahe Leipzig einen Totalschaden verursacht. Laut Polizei hat der 54-Jährige am Samstagmorgen in einem Autohaus in Taucha Interesse an einem Sportwagen bekundet und wollte das Auto bei einer Probefahrt testen. Er wurde dabei von einem 41-jährigen Verkäufer begleitet.

Auf der S11 von Eilenburg nach Laußig fuhr der 54-jährige Autofahrer zu schnell und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Leitpfosten, streifte einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt im Gegensatz zum Auto: Bei dem Unfall entstand ein Totalschaden in Höhe von 38.000 Euro. Zusätzlich wurde gegen den 54-jährigen Fahrer ein Bußgeld verhängt.

thiko