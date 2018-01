Bald gibt es mehr Politessen in Taucha

Taucha. Im Jahr ihres 60-jährigen Bestehens bot sich für die Interessengemeinschaft (IG) Mandanindianer Taucha/Leipzig am Freitagabend eine große Bühne. Anlässlich des 3. Tauchaer Neujahrsempfangs stellten einige der Hobby-Indianer in handgenähten und den nordamerikanischen Originalen nachempfundenen Outfits die IG mit Wortbeiträgen und Tänzen vor. Vor der Rekord-Teilnehmerzahl von rund 300 Gästen lud „Squaw“ Gabriele Giel alle Tauchaer gleich mal zum 29. Winter-Powwow am 24. Februar in die Mehrzweckhalle Taucha ein und erhielt viel Beifall.

Mehr kulturelle Umrahmung gab es nicht, denn der Abend sollte vor allem den Gesprächen der Gäste untereinander vorbehalten bleiben. Moderator Frank Walter ließ lediglich noch ein kurzes Video mit Meinungen von Bürgern abspielen, die über ihre Stadt befragt worden waren. Viel Lob gab es da für das familiäre Ambiente in der Kleinstadt, für die naturnahe Lage und die gute Verkehrsanbindung, aber auch Kritik etwa an Einkaufsmöglichkeiten oder Ordnung und Sauberkeit. Damit war bereits ein Punkt genannt, der in der darauf folgenden rund 30-minütigen Ansprache von Bürgermeister Tobias Meier (FDP) eine große Rolle spielen sollte.

Regenbogenschule wird erweitert

In seiner gut 30-minütigen Rede ging Meier in aller Kürze auf die Verkehrsprobleme (B 87) und Finanzsituation der Stadt ein, auf das Wachstum der Bevölkerung und den damit verbundenen Herausforderungen. So müsse die Regenbogen-Grundschule für rund 2,1 Millionen Euro erweitert werden. Ein Schwerpunkt der Bürgermeister-Rede war das Thema Sicherheit und Ordnung. Die Stadt werde sich weiter auf allen politischen Ebenen für einen ganztägig geöffneten Polizeistandort in Taucha einsetzen. Doch angesichts der personellen Situation bei Sachsens Polizei und deren Belastungen wolle die Stadt nicht nur fordern, sondern ihren Teil zur Durchsetzung von mehr Ordnung und Sicherheit beitragen. „Dafür sind die Kommunen zuständig. Wir werden die Zahl unserer Politessen von zwei auf fünf erhöhen und damit auch in den Abendstunden und an den Wochenenden Kontrollen bei regelmäßigen Streifengängen ermöglichen“, sagte Meier unter anderem. Ab diesem Sommer werde Taucha zudem mit eigener Messtechnik Geschwindigkeitskon­trollen vornehmen.

Viel Applaus für Rede

Ein großes Thema für die Bevölkerung sei auch die Sauberkeit auf Straßen, Plätzen und in den Parkanlagen. Hier zu reagieren, obliege dem Bauhof der Stadt, der künftig als eigener Fachbereich aus dem Bauressort ausgegliedert wird, um dieses Ressort zu entlasten und selbst effektiver handeln zu können. Zugleich appellierte Meier aufgrund des zunehmenden Vandalismus mit Zerstörungen und Brandstiftungen in der Stadt an die Bürgschaft, mehr Engagement und Courage zu zeigen, und so die Stadt bei ihrem verstärktem Vorgehen gegen Vandalismus zu unterstützen. Für diese und andere Aussagen in seiner Rede erhielt Meier reichlich Beifall, so dass er nach seinem Weggang vom Rednerpult noch einmal vor die Besucher treten musste.

Danach aber wurde gegessen, getrunken und viel untereinander gesprochen. Das Team Wulf Catering vom Landgasthof Graßdorf sorgte aufmerksam für die perfekte Versorgung der Gäste.

Von Olaf Barth