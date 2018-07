Taucha

Auf einer der letzten freien Flächen im Tauchaer Gewerbegebiet „An der Autobahn“ drehen sich nun die Bagger. Das Gelände wird für den Bau einer Produktionshalle vorbereitet. Die Saxonia Präzisionsmechanik GmbH vergrößert sich und zieht von Leipzig nach Taucha um.

Schon lange liegt das große Gelände zwischen dem Holzhändler Ahmerkamp und dem Möbelhaus Kraft brach. Bereits vor einigen Jahren hieß es, dass sich hier eine Leipziger Firma ansiedeln möchte. Konkret handelte es sich auch damals um die Saxonia Präzisionsmechanik GmbH, die bis zum 31.Dezember 2013 noch zum Bremer Konzern Bruker Daltonik gehörte. Die damaligen Geschäftsführer gaben sich trotz mehrerer Anfragen sehr zugeknöpft, das Projekt schien schon im Sand zu verlaufen.

„Der Konzern hatte die Gesellschaft verkauft. Wir sind zum 1.1. 2014 ausgelöst worden und agieren nun im Rahmen eines Familienunternehmen“, erklärt Ingo Beckenbauer. Der 48-Jährige aus dem niedersächsischen Friedrichsfehn ist seit März 2017 der neue Geschäftsführer der Saxonia. Die Umzugspläne nach Taucha wurden wieder konkret. „Wir hatten uns nach der Übernahme die vorgelegten Zahlen und die Geschäftsentwicklung angeschaut. Beides weist auf eine richtige Entwicklung hin, sodass wir uns entschlossen, den Standort auszubauen“, sagt Beckenbauer.

In Leipzig Mietvertrag gekündigt

In Leipzig sei das auch deshalb nicht möglich gewesen, weil am jetzigen Firmenquartier an der Permoserstraße der Mietvertrag gekündigt wurde. Deshalb verkündet das Unternehmen auch auf seiner Homepage: „Alles wird neu: aktuell sind wir in der Planung des neuen Firmensitzes an der Otto-Schmidt-Straße in Taucha bei Leipzig. Dort werden wir nach allen aktuellen Normen und sehr guten technischen Voraussetzungen Präzisionstechnik herstellen.“ Geplant sei eine umfangreiche Erweiterung der Produktionsflächen und des Maschinenparks für die Fertigung neuer Produktserien in größerer Dimension und höherer Toleranz .

Mitte Februar hatte die Saxonia PM GmbH ihren Antrag auf Baugenehmigung eingereicht und wartet nun noch auf den endgültigen Bescheid. Es müssen noch einige Dinge das Regenwasser betreffend und der Umgang mit einem im Kaufvertrag nicht aufgeführten Graben geregelt werden. Eine Teilgenehmigung erlaubte zumindest den Start der Baggerarbeiten zur Vorbereitung des Geländes. Auf circa 2700 Quadratmetern soll hier eine Produktionshalle mit Bürokomplex entstehen. Wenn alles glatt läuft, könnte der Umzug im Januar 2019 stattfinden, wenn die endgültige Genehmigung bis Ende Juli erteilt wird und das Wetter mitspielt, hofft Beckenbauer.

Die Anzahl der derzeit rund 40 Mitarbeiter soll bis 2020 auf 50 anwachsen. Im Unternehmen herrsche durch die langjährige Betriebszugehörigkeit eine sehr geringe Fluktuation und eine kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter.

Fertigung im Drei-Schicht-System

Das Unternehmen agiert als Spezialist im Bereich der Zerspanung. An den Dreh- und Fräsmaschinen oder auch mit dem Laserschneiden werden Hochpräzisionsteile für Massenspektrometer hergestellt, die dann zum Beispiel in der Gasanalytik zum Einsatz kommen. Verarbeitet werden dabei Materialien wie Aluminiumlegierungen, Edelstähle, Messing und Bronzen sowie verschiedene Kunststoffe. Die Saxonia versteht sich als High-Tech-Unternehmen, das nach eigenen Angaben seinen Kunden in „leistungsorientierter Fertigung im Drei-Schicht-System höchste Qualität“ bietet.

www.saxonia-praezisionsmechanik.de

Von Olaf Barth