Bürgermeister dankt bei Festakt Tauchas Wahlhelfern

Taucha. Bei einem feierlichen Empfang im Ratssaal Erzbischof Wichmann bedankte sich Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) unlängst bei allen ehrenamtlichen Tauchaer Wahlhelfern. Von 144 eingeladenen Frauen und Männern waren vorige Woche über 60 in das Rathaus gekommen, um persönlich die von Bundesinnenminister Thomas de Maizière im Namen der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Dankes-Urkunden entgegenzunehmen. Für jene Helfer, die in den Wahlbüros schon mindestens fünf Mal mit für einen reibungslosen Ablauf von Wahlen sorgten, gab es obendrein eine Ansteck-Ehrennadel mit dem Bundesadler sowie dem Schriftzug „Bundesrepublik Deutschland Wahlhelfer“ (oder Wahlhelferin).

„Wir führen erstmals eine solche Veranstaltung durch, auch um diese Anerkennungen des Bundesinnenministers in einem würdigen Rahmen übergeben zu können“, sagte Meier. Vor allem aber sei es auch sein ganz persönlicher Wunsch, den Ehrenamtlichen auf diese Weise zu danken. „Wir können wirklich froh sein, dass wir in Taucha immer genügend ehrenamtliche Helfer für die Absicherung der Wahlen haben. Das ist nicht in allen Städten und Gemeinden so“, erklärte Meier. Deshalb freue er sich, dass es so viele Tauchaer und auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung gibt, die sich an den Wahltagen als Helfer melden und davor auch an den Wahlschulungen teilnehmen.

„Urkunde und Nadel finde ich etwas übertrieben, wir helfen doch aus Überzeugung für Land und Stadt. Die Veranstaltung finde ich sehr gut, das Dankeschön kommt sehr gut an, unser Bürgermeister macht das super“, sagte Barbara Marquardt (66), die genauso wie ihr Mann Jörg die Wahlhelfer-Ehrungen erhielt. Der 75-Jährige freute sich ebenso und findet den ehrenamtlichen Einsatz gleichfalls selbstverständlich: „Wahlen sind doch bedeutend und wichtig für unsere Demokratie. Da muss man sich auch engagieren. Ich verstehe nicht, wenn Leute meckern, aber nicht zur Wahl gehen. Dadurch kommen nur die Falschen ins Parlament.“

Zu den Geehrten gehörten auch viele Angestellte der Stadt, die ebenfalls an Wahlsonntagen zahlreich in den Wahlbüros arbeiten. Die Chefin von ihnen, Gemeindewahlleiterin Elke Müller, erhielt vom Bürgermeister zusätzlich ein großes Dankeschön für die Arbeit in den letzten Jahren sowie einen Blumenstrauß und eine Flasche Ratswein überreicht. „Da Elke Müller im nächsten Jahr in Altersteilzeit geht, war diese Bundestagswahl zugleich ihre letzte als Wahlleiterin. Zu den nächsten Wahlen ab 2019 hoffen wir, sie dann als Wahlhelferin in unseren Reihen zu haben“, so Meier. Lächelnd versprach Müller, künftig als Helferin dabei zu sein und sagte: „Ich gehe dann natürlich auch zu den Wahlschulungen.“

Von Olaf Barth