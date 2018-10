Leipzig

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Internetbetrüger wurde am Montagabend durch die Bundespolizei in Taucha festgenommen. Die Beamten stellten den 23-jährigen Leipziger in den Gleisen am Bahnhof Taucha. Sie überprüften seine Personalien. Dabei kam heraus, dass er vom Amtsgericht Leipzig mit einem Strafvollstreckungsbefehl und einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird.

Täter sitzt in Untersuchungshaft in Leipzig

Der Mann hatte über das Internet in über 20 Fällen Ware verkauft, diese aber nie ausgeliefert. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Leipzig eingeliefert, sitzt dort in Untersuchungshaft und gleichzeitig seine Freiheitsstrafe von 25 Tagen ab.

Von LVZ/gap