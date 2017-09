CDU holt Sieg in Taucha, AfD wird zweitstärkste Kraft

Taucha. Taucha hat gewählt: Mit 28,9 Prozent konnte die CDU die meisten Stimmen erzeilen, dicht gefolgt von der AfD mit 24,4 Prozent. Die rechtspopulistische Partie wird damit – wie in Schkeuditz – zweitstärkste Kraft. Auf Platz 3 landet die Linke mit 13,8 Prozent der Stimmen, gefolgt von der SPD mit 12,5 Prozent.

Das Wahlergebnis in Taucha. Quelle: Patrick Moye

In Taucha gab es eine Wahlbüro-Premiere. Erstmals konnten Wähler ihre Stimmen in dem neuen Kindergarten „Grashüpfer“ abgeben. Das Wahlbüro 12 befand sich in einem offenen, hellen Raum. Der Kindergarten in der Friedrich-Engels-Straße ersetzte als Wahlort die alte, inzwischen abgerissene Baracke an der Graßdorfer Straße. „Das ist für uns und auch für die Wähler einfach viel schöner jetzt“, sagte Wahlhelferin Steffi Stärke. Der Wahlsonntag in diesem Büro hatte sich ganz gut angelassen, sagte sie. Besonders ältere Wähler würden die ersten Stunden nach Öffnung nutzen.

Wählen gehört zur Demokratie

Dazu zählten Bärbel und Harald Luft nicht. Sie verbanden einen Nachmittags-Spaziergang in ihr Wahlbüro in der Regenbogen-Grundschule mit einem Besuch des Tauchaer Kartoffelfestes. „Zuerst waren wir natürlich wählen, so wie wir es immer machen, das gehört für uns einfach zu dieser Demokratie dazu“, sagte der 57-Jährige. Und seine Frau ergänzte: „Es geht nicht nur um unsere Bürgerpflicht, sondern darum, die Chance zu nutzen, jene zu wählen, die auch wirklich unsere Interessen vertreten.“

Von LVZ